نيللي كريم تخطف الأنظار بأحدث ظهور

شاركت الفنانة نيللي كريم، صورا جديدة لها في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وخطفت نيللي كريم الأنظار بإطلالة أنيقة واستعرضت جمالها.

نيللي كريم

وتنتظر نيللي كريم عرض أحدث أفلامها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، حيث تشارك في المسابقة الدولية بفيلم “القصص” للمخرج أبو بكر شوقي، وهو من بطولة أمير المصري، فاليري باشنر ، احمد كمال، صبري فواز، شريف الدسوقي ، احمد الازعر ، خالد منصور.



تدور الأحداث في صيف عام 1967 في مصر، يبدأ "أحمد"، عازف البيانو الطّموح، صداقة عبر المسافات الطّويلة مع مراسلته النّمساويّة "ليز". هذه الرّابطة، الّتي تُقابل بالرّيبة من قبل الأقارب، تغذّي سعي "أحمد" لتحقيق حلمه: إقامة حفل موسيقيّ علنيّ. وبينما يتنقّلان بين أفراح الحياة وأحزانها، تستمرّ صلتهما وطموحهما المشترك عبر ويلات الحرب، والمشاكل العائليّة، والمعارضة المجتمعيّة الّتي يواجهانها في مصر خلال ثمانينيّات القرن الماضي.



الفيلم مشبع بالشّخصيّة المميّزة لمخرجه، ويُظهر موهبته في خلق شخصيّات وحوارات مؤثّرة لا تُمحى من الذّاكرة. إنّه تكريم حيّ وأصيل لمصر، يجسّد قصّة حبّ مفعمة ببراءة وطموح جيل كامل خلال فترة مفصليّة في التّاريخ العربيّ.