هدى الإتربي تنضم لأبطال مسلسل ست الحسن أمام هند صبري

انضمت الفنانة هدى الإتربي لنجوم وفريق عمل مسلسل ست الحسن من بطولة هند صبري وذلك خلال الموسم الرمضاني لعام 2026

وتعد هذه الخطوة مفاجأة لجمهورها خلال شهر رمضان خاصة أنه دور مختلف تماما عن مسلسل "كلهم بيحبوا مودي" أمام الفنان ياسر جلال الذي تشارك في بطولته برمضان القادم.

وتعيش هدى الاتربي حالة انتعاشة فنية بين الدراما والسينما خاصة أنها تنتظر عرض فيلم "بيج رامي" مع رامز جلال قريبا بالسينمات وأيضا انضمامها لفيلم ١٠١ مطافي مع المنتج أحمد السبكي ويشارك في بطولته محمد عبد الرحمن توتا وأوس أوس وعبد الرحمن ظاظا ومن تأليف ضياء محمد وإخراج محمد أمين

يذكر أن ست الحسن اسم مبدئى لمسلسل الفنانة هند صبرى، المقرر عرضه على شاشات المتحدة فى رمضان 2026 ، قصة عباس أبو الحسن، وسيناريو وحوار عمرو الدالى وإخراج حسين المنباوى، وانتاج المتحدة استديوز.