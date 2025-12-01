لحماية النقابة.. الموسيقيون يفوضون مصطفى كامل بإتخاذ كافة الاجراءات ضد المخالفين

طالب رؤساء فروع المهن الموسيقية ، ممثلين للجمعية العمومية خلال الاجتماع الذى عقد مع نقيب الموسيقيين الفنان مصطفى كامل، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، بتفويض النقيب والأعضاء باتخاذ كافة الاجراءات القانونية التأديبية والجنائية واتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة تجاه المخالفين .

ويأتي هذا القرار بعد فتح ملفات جديدة في كيان نقابة الموسيقيين واستنكار الموسيقيين مما تتعرض له نقابة الموسيقيين والنقيب العام الفنان مصطفى كامل من عملية تشويه ومؤامرة ضده بعد تحقيقه إنجازات كبيرة في فترة أقل من 3 سنوات منذ توليه منصب النقيب، مما دعا حضور عدد من رؤساء فروع المحافظات والاقاليم باجتماع معه ومطالبتهم اتخاذ إجراءات قانونية ضد المخالفين من أعضاء المجلس بعد فتح ملفات كارثية واستغراب الحاضرين من الاجتماع .

وأكد طارق مرتضى، المتحدث الرسمي باسم نقيب الموسيقيين، أن حالة الاستنكار التي تبديها الجمعية العمومية تجاه ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي من بعض المنشقين تُعد مخالفة للقانون ولوائح النقابة.

وأوضح أنه يأمل في أن تُطرح جميع الخلافات على طاولة اجتماعات النقابة العامة برئاسة الفنان مصطفى كامل، تمهيدًا لحلها بشكل مؤسسي.

وتساءل مرتضى مستنكرًا: “لا أرى أي مبرر لهذه المؤامرات التي تُحاك ضد النقيب ما يحدث مجرد محاولات للنيل من إنجازاته، فالكثير ممن يهاجمونه الآن كانوا بالأمس يشيدون بسياسة النقابة والدور الذي يقوم به.”

وأشار المتحدث الإعلامي إلى أن النقيب حقق خلال فترة توليه المنصب مجموعة من الإنجازات البارزة، من بينها زيادة إيرادات النقابة إلى نحو 600 مليون جنيه، ورفع قيمة المعاش، وتحسين المنظومة العلاجية، وغيرها من الإجراءات التي تصب في مصلحة أعضاء النقابة.