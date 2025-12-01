خالد جلال يدافع عن منى زكي وفيلم "الست": التشابه الشكلي ليس معيار النجاح

دعم المخرج خالد جلال فريق عمل فيلم الست بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها بسبب عدم وجود شبه بين الفنانة منى زكي وشخصية أم كلثوم.

وكتب جلال عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"

"من يحاول التشكيك في نجومية فناني مصر؟

أولاً: أم كلثوم شخصية يمكن تقديم ألف فيلم ومسلسل عنها، وسنظل نخلّدها للأبد، فهي ليست مجرد أيقونة مصرية بل عربية وعالمية.

ثانياً: منى زكي من أهم نجمات التمثيل في مصر والوطن العربي.

ثالثاً: هل كان الراحل العظيم أحمد زكي يشبه عبد الحليم حافظ أو الزعيم جمال عبد الناصر؟ الحقيقة أن قدرته الفنية كانت كافية لنقل مشاعر الشخصيات مهما كان الاختلاف الشكلي، وجعل الجمهور يصدق ويتفاعل.



رابعاً: فيلم يضم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، عمرو سعد، محمد فراج، أمينة خليل، أحمد داود، أحمد أمين، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، إلى جانب إخراج مروان وحيد حامد، وكتابة أحمد مراد، وموسيقى هشام نزيه… من يتوقع أن ينتج عن هذا فريق عمل فيلم ضعيف؟"

وأضاف جلال:

"سأذهب مع أسرتي لمشاهدة فيلم عن الأيقونة العظيمة أم كلثوم، من بطولة وتأليف وإخراج نجوم مصريين كبار، وأنا واثق من أنني سأستمتع. وحتى إن حدث العكس، فلن أسيء لهم أو أهاجمهم، فهؤلاء الفنانون لطالما أسعدونا بأعمالهم العظيمة.

أدعو الله أن نرى مزيداً من الأعمال التي تتناول رموز مصر، حتى لا ننسى تاريخنا في عالم يحاول طمس هويتنا."



يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.