قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الكرملين: لا نستطيع الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بإقامة بشار الأسد
تشكيل منتخب تونس وسوريا في بطولة كأس العرب
الرئيس السيسي يهنئ منتخب الكاراتيه بتصدر بطولة العالم: إنجاز تاريخي يليق بمصر
كيف تحولت براءة الأطفال إلى صرخة استغاثة داخل مدرسة دولية بالمنتزه؟
افتتاح 14 مدرسة جديدة | التعليم تبحث تطورات مشروع المدارس المصرية اليابانية
سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء.. وهذه عقوبة غش الأدوية
الأربعاء.. جدول أعمال مكثف للجان الشيوخ لمناقشة "قانون الكهرباء وسياسة الوطنية للإعلام"
الرعاية الصحية: حجم الاستهلاك المحلي للأدوية يصل إلى 400 مليار جنيه
منافس مصر .. 13 معلومة عن منتخب الكويت قبل لقاء الغد بـ كأس العرب
احذر الشبورة.. تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأسبوع
حسام حسن الهداف الأول.. 9 انتصارات و27 هدفا حصيلة مصر بـ كأس العرب
قضايا مهمة ما تزال عالقة.. ماذا يحمل ويتكوف إلى بوتين؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

خالد جلال يدافع عن منى زكي وفيلم "الست": التشابه الشكلي ليس معيار النجاح

خالد جلال
خالد جلال
منار نور

دعم المخرج خالد جلال فريق عمل فيلم الست بعد موجة الانتقادات التي تعرض لها  بسبب عدم وجود شبه بين الفنانة منى زكي وشخصية أم كلثوم.

وكتب جلال عبر حسابه الشخصي فيس بوك :"
"من يحاول التشكيك في نجومية فناني مصر؟

 أولاً: أم كلثوم شخصية يمكن تقديم ألف فيلم ومسلسل عنها، وسنظل نخلّدها للأبد، فهي ليست مجرد أيقونة مصرية بل عربية وعالمية. 

ثانياً: منى زكي من أهم نجمات التمثيل في مصر والوطن العربي.

 ثالثاً: هل كان الراحل العظيم أحمد زكي يشبه عبد الحليم حافظ أو الزعيم جمال عبد الناصر؟ الحقيقة أن قدرته الفنية كانت كافية لنقل مشاعر الشخصيات مهما كان الاختلاف الشكلي، وجعل الجمهور يصدق ويتفاعل.


رابعاً: فيلم يضم كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، عمرو سعد، محمد فراج، أمينة خليل، أحمد داود، أحمد أمين، سيد رجب، أحمد خالد صالح، وتامر نبيل، إلى جانب إخراج مروان وحيد حامد، وكتابة أحمد مراد، وموسيقى هشام نزيه… من يتوقع أن ينتج عن هذا فريق عمل فيلم ضعيف؟"

وأضاف جلال:
"سأذهب مع أسرتي لمشاهدة فيلم عن الأيقونة العظيمة أم كلثوم، من بطولة وتأليف وإخراج نجوم مصريين كبار، وأنا واثق من أنني سأستمتع. وحتى إن حدث العكس، فلن أسيء لهم أو أهاجمهم، فهؤلاء الفنانون لطالما أسعدونا بأعمالهم العظيمة.

 أدعو الله أن نرى مزيداً من الأعمال التي تتناول رموز مصر، حتى لا ننسى تاريخنا في عالم يحاول طمس هويتنا."


يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

خالد جلال فيلم الست مني زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

عاودت الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

مشغولات ذهبية

أسعار الذهب اليوم الاثنين.. وقيمة عيار 21 الآن

سعر البانيه اليوم

اشتري وخزني.. انخفاض أسعار الفراخ اليوم الإثنين| البانيه وصل كام؟

وزير التربية والتعليم

تغيير مفاجئ في موعد التقييم المبدئي للصفين الأول والثاني الإبتدائي بمدارس 13محافظة

إحالة 19 طالبًا وطالبة إلى مجلس تأديب ابتدائي

إحالة 19 طالبًا من طب الإسكندرية إلى مجلس تأديب ابتدائي.. إيه الحكاية؟

جانب من مباراة الأهلي والجيش الملكي

سر عدم تقدم الأهلي بشكوى رسمية ضد الجيش الملكي.. خاص

أرشيفية

رئيس فنزويلا يبدي استعدادا للتنحي بعد 18 شهرا.. وواشنطن تصر على الرحيل الفوري

الدولار

أسعار صرف الدولار اليوم الإثنين في البنوك

ترشيحاتنا

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول " الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن"

القومي للمرأة يشارك في فعاليات ورشة عمل إقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن

عمرو الليثي

عمرو الليثي: تدريب الإعلاميين على تناول قضايا الدين ضرورة لمواجهة خطاب الكراهية

الأنبا ميخائيل أسقف إيبارشية حلوان والمعصرة

الأنبا ميخائيل يصلي القداس الشهري لخدمة الصم وضعاف السمع بحلوان

بالصور

لمرضي الربو وللمناعة.. عليك بتناول كوب الشاي بالحبهان

لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان
لمرضي الربو وللمناعة ..عليك بتناول كوب من الشاي بالحبهان

نيللي كريم تنتظر عرض "القصص" و "جوازة ولا جنازة"

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

أنفلونزا وكورونا وبرد .. كيف تحمي نفسك وأطفالك من الفيروسات المنتشرة؟

كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات
كيف تحمي نفسك من الفيروسات

محمد بشير ينشر صورًا من أول يوم تصوير "الست موناليزا"

ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا
ابطال مسلسل الست موناليزا

فيديو

كليب يا هاك القلب

"يا هاك القلب".. أغنية تامر نجم تجمع قوة الشعور وروح الشباب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يحمي أطفال مصر الآن؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ثقافة القوة وقوة الثقافة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

المزيد