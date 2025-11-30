قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
4 اقتراحات.. قرار عاجل من الأهلي بعد أحداث مباراة الجيش الملكي| تفاصيل
عن طريق الخطأ.. ضبط المتهم بإنهاء حياة زوجة شقيقه بطلق ناري في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد مراد يرد عن فيلم "الست": العمل لم يُعرض بعد والانتقادات أمر غريب.. خاص

أحمد مراد مع أوركيد سامي
أحمد مراد مع أوركيد سامي
أوركيد سامي

قال الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم "الست" في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا يتابع كثيرًا مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه بمجرد نشر خبر عن العمل يبتعد عن التعليقات، لأن الانتقادات تبدأ قبل صدور الفيلم، وهو ما وصفه بالأمر "الغريب والمضحك".

وأكد مراد أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا في فيلم “الست”، معربًا عن ثقته بأن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه رسميًا.

وتحدث مراد عن فكرة تقديم عمل عن أم كلثوم، مؤكدًا أن "الرموز يجب أن تظل دائمًا في ذاكرة كل الأجيال"، وهو ما كان دافعًا أساسيًا وراء خوض تجربة الفيلم الجديد.

فيلم الست 

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

https://youtube.com/shorts/6wr0MY3eJqw?si=oPpfg5_lDPlY-C45

اخبار الفن نجوم الفن أحمد مراد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

أمل سلامة

النائبة أمل سلامة تطالب بتغليظ عقوبة التحرش بالأطفال إلى الإعدام

نمو الاقتصاد

برلماني: التسهيلات الضريبية خطوة مهمة لبناء اقتصاد تنافسي وجاذب

استعادة أثار مصر المنهوبة

مبادرة جديدة لاستعادة آثار مصر المنهوبة وعقوبات رادعة لمهربيها خارج مصر

بالصور

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد