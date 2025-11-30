أحمد مراد يرد عن فيلم "الست": العمل لم يُعرض بعد والانتقادات أمر غريب.. خاص

قال الكاتب أحمد مراد، مؤلف فيلم "الست" في تصريح خاص لموقع صدى البلد الإخباري، إنه لا يتابع كثيرًا مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفًا أنه بمجرد نشر خبر عن العمل يبتعد عن التعليقات، لأن الانتقادات تبدأ قبل صدور الفيلم، وهو ما وصفه بالأمر "الغريب والمضحك".

وأكد مراد أن فريق العمل بذل جهدًا كبيرًا في فيلم “الست”، معربًا عن ثقته بأن ينال إعجاب الجمهور عند طرحه رسميًا.

وتحدث مراد عن فكرة تقديم عمل عن أم كلثوم، مؤكدًا أن "الرموز يجب أن تظل دائمًا في ذاكرة كل الأجيال"، وهو ما كان دافعًا أساسيًا وراء خوض تجربة الفيلم الجديد.

فيلم الست

يركز فيلم الست على المحطات البارزة في حياة أم كلثوم، بدءًا من رحلتها في عالم الغناء وصولًا إلى معاناتها مع مرض نادر، وهو “فرط نشاط الغدة الدرقية”، الذي أثر على حياتها الفنية، متسببًا في أعراض مثل جحوظ العينين.

كما يتناول الفيلم تحديها للمرض، خاصة أن الجراحة كانت العلاج الوحيد، وهو ما كان يمثل خطرًا على أحبالها الصوتية ومستقبلها الغنائي.

https://youtube.com/shorts/6wr0MY3eJqw?si=oPpfg5_lDPlY-C45