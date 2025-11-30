قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
زلزال بقوة 4.0 درجة على مقياس ريختر يضرب منطقة كوتاهيا في تركيا
الفرق بين كي جي ام اكتيون و هافال جوليان 2026 | أسعار ومواصفات
على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
مواصفات وأسعار الفاروميو ستلفيو 2026 الكروس أوفر | صور

الفاروميو ستلفيو موديل 2026
الفاروميو ستلفيو موديل 2026
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2026، من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات مزودة بتكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

وجاءه تلك الإصدارات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصرية، ومن بينها: الفاروميو ستلفيو موديل 2026، وتنتمي ستلفيو لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية .

أبعاد الفاروميو ستلفيو موديل 2026

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تأتى سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 في سوق السيارات المصري بطول 4639 مم، وعرض 1873 مم، وارتفاع 1426 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2820 مم .

محرك الفاروميو ستلفيو موديل 2026

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تستمد سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي تيربو، وتنتج قوة 200 حصان، وبها خزان وقود سعة 58 لتر، وبها عزم دوران 330 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوي إلي 240 كم/ساعة .

وسائل الأمان بـ الفاروميو ستلفيو موديل 2026

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

زودت سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ووسائد هوائية للسائق، ووسائد هوائية للركاب، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، وبها حساسات للركن، وبها ESP، وبها حساسات اماميه، وبها حساسات خلفيه، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها نظام الثبات الإلكترونى .

مواصفات الفاروميو ستلفيو موديل 2026

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

تحتوي سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 علي الكثير من المميزات من ضمنها، مدخل AUX، ومدخل USB، وبلوتوث، وبها عجلة قيادة متعددة الاستخدامات، وبها نوافذ كهربائية امامية، وبها نوافذ كهربائية خلفية، وزجاج فاميه، وتكييف، وبها ريموت كنترول، وبها مرايات كهربائية، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها باور ستيرنج، وبها نظام ذكى لركن السيارة، وكراسي كهربائية.

 الفاروميو ستلفيو موديل 2026

وبها ايضا، فتحة سقف بانوراما، وشاشة متعددة الوسائط تعمل باللمس، ونظام اقفال الأبواب تعمل باللمس، وبها جنوط رياضية، وبها مقاعد كهربائية، وبها إنذار ضد السرقة، وبها مصابيح ضباب، وكاميرا خلفية، وبها GPS، وبها مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب، وسبويلر خلفي، وزر لـ تشغيل و إيقاف المحرك بدون مفتاح .

سعر الفاروميو ستلفيو موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 390 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة الفاروميو ستلفيو موديل 2026 تباع في سوق السيارات المصري بسعر 3 مليون و 650 ألف جنيه .

سوق السيارات المصري طرازات السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2026 الفاروميو ستلفيو موديل 2026 ستلفيو موديل 2026 السيارات الكروس أوفر

