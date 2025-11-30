مخاطر محتملة.. تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD

كشفت شركة بي واي دي عن استدعاء عدد يصل إلي 88.981 سيارة هجينة من طرازات BYD في الصين، وذلك يجدد الجدل حول سلامة البطاريات الهجينة، وتم الاستدعاء بسبب مخاطر محتملة تتعلق باتساق مجموعة البطاريات.
ويأتي هذا الاستدعاء الذي يشمل طرازات تم إنتاجها بين عامي 2021 و عام 2023، بعد حملة استدعاءات ضخمة سابقة شملت أكثر من 115 ألف سيارة.
وتشير التحذيرات إلى أن المشكلة قد تؤدي إلى ضعف في قوة الدفع، وفي الحالات القصوى قد تفقد السيارة قدرتها على القيادة بالوضع الكهربائي بالكامل.
تفاصيل الاستدعاء الأول لسيارات بي واي دي
تم استدعاء أكثر من 88 ألف سيارة هجينة قابلة للشحن، من طراز Qin PLUS DM-i، وذلك بين فترة يناير 2021 وسبتمبر 2023.
سبب مشكلة سيارات بي واي دي
ظهرت مشاكل سيارات بي واي دي في اتساق مجموعات البطاريات أثناء الإنتاج، وأدي ذلك إلي ضعف في قوة الدفع، وفي الحالات القصوى فقدان القدرة على القيادة بالوضع الكهربائي البحت.
السياق الأوسع للاستدعاءات من شركة بي واي دي
تثير الاستدعاءات المتكررة مخاوف حول جودة وسلامة سيارات BYD الهجينة، حيث وصل إجمالي عدد السيارات المستدعاة في عام 2025 إلى أكثر من 210 ألف سيارة .
استدعاءات سابقة لسيارات بي واي دي
في منتصف أكتوبر من عام 2025، أعلنت BYD عن أكبر حملة استدعاء لها حتى الآن، وشملت أكثر من 115 ألف سيارة من طرازات Tang وYuan Pro بسبب عيوب في التصميم ومخاطر تتعلق بالبطارية.
وجدير بالذكر ان هذه الاستدعاءات تأتي في ظل ضغوط متزايدة تواجهها BYD بسبب اشتداد المنافسة وتراجع مبيعاتها وأرباحها .
تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات
بدأت شركة بي واي دي كـ شركة تصنيع بطاريات في عام 1995، ثم توسعت في صناعة السيارات من خلال استحواذها على شركة تصنيع سيارات في عام 2003، لتطلق شركتها التابعة BYD Auto.
قدمت أول سيارة لها تعمل بالبنزين في عام 2005، تلتها أول سيارة هجينة قابلة للشحن في عام 2008، وأول سيارة كهربائية بالكامل في عام 2009 .