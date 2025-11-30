مخاطر محتملة.. تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
تكنولوجيا وسيارات

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD
تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD
إبراهيم القادري

كشفت شركة بي واي دي عن استدعاء عدد يصل إلي 88.981 سيارة هجينة من طرازات BYD في الصين، وذلك يجدد الجدل حول سلامة البطاريات الهجينة، وتم الاستدعاء بسبب مخاطر محتملة تتعلق باتساق مجموعة البطاريات.

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD 

ويأتي هذا الاستدعاء الذي يشمل طرازات تم إنتاجها بين عامي 2021 و عام 2023، بعد حملة استدعاءات ضخمة سابقة شملت أكثر من 115 ألف سيارة.

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD 

وتشير التحذيرات إلى أن المشكلة قد تؤدي إلى ضعف في قوة الدفع، وفي الحالات القصوى قد تفقد السيارة قدرتها على القيادة بالوضع الكهربائي بالكامل.

تفاصيل الاستدعاء الأول لسيارات بي واي دي

تم استدعاء أكثر من 88 ألف سيارة هجينة قابلة للشحن، من طراز Qin PLUS DM-i، وذلك بين فترة يناير 2021 وسبتمبر 2023.

سبب مشكلة سيارات بي واي دي

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD 

ظهرت مشاكل سيارات بي واي دي في اتساق مجموعات البطاريات أثناء الإنتاج، وأدي ذلك إلي ضعف في قوة الدفع، وفي الحالات القصوى فقدان القدرة على القيادة بالوضع الكهربائي البحت.

السياق الأوسع للاستدعاءات من شركة بي واي دي

تثير الاستدعاءات المتكررة مخاوف حول جودة وسلامة سيارات BYD الهجينة، حيث وصل إجمالي عدد السيارات المستدعاة في عام 2025 إلى أكثر من 210 ألف سيارة .

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD 

استدعاءات سابقة لسيارات بي واي دي 

في منتصف أكتوبر من عام 2025، أعلنت BYD عن أكبر حملة استدعاء لها حتى الآن، وشملت أكثر من 115 ألف سيارة من طرازات Tang وYuan Pro بسبب عيوب في التصميم ومخاطر تتعلق بالبطارية.

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD 

وجدير بالذكر ان هذه الاستدعاءات تأتي في ظل ضغوط متزايدة تواجهها BYD بسبب اشتداد المنافسة وتراجع مبيعاتها وأرباحها .

تاريخ شركة بي واي دي في صناعة السيارات 

بدأت شركة بي واي دي كـ شركة تصنيع بطاريات في عام 1995، ثم توسعت في صناعة السيارات من خلال استحواذها على شركة تصنيع سيارات في عام 2003، لتطلق شركتها التابعة BYD Auto.

تفاصيل استدعاء 88.981 سيارة BYD 

 قدمت أول سيارة لها تعمل بالبنزين في عام 2005، تلتها أول سيارة هجينة قابلة للشحن في عام 2008، وأول سيارة كهربائية بالكامل في عام 2009 .

طرازات BYD BYD في الصين شركة بي واي دي طراز Qin PLUS DM i Tang Yuan Pro تصنيع بطاريات سيارات بي واي دي

