ميسي يحطم رقم بوشكاش ويصبح ملك التمريرات الحاسمة في تاريخ كرة القدم

كتب ليونيل ميسي فصلًا جديدًا في مسيرته الأسطورية، بعدما أصبح أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم تقديمًا للتمريرات الحاسمة، متجاوزًا رقم الأسطورة المجري فيرينتس بوشكاش، أسطورة ريال مدريد، الذي ظل صامدًا لعقود طويلة.

وبحسب ما كشفه الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه على منصة "إكس"، فإن ميسي وصل إلى 405 تمريرات حاسمة طوال مسيرته، ليكسر رقم بوشكاش البالغ 404 تمريرات. وجاء الأسطورة البرازيلي بيليه في المركز الثالث في القائمة بـ369 تمريرة.

تمريرة جديدة تصنع إنجازًا جديدًا

الرقم التاريخي لـ ميسي جاء بعد صناعته واحدة من أجمل تمريراته مع إنتر ميامي خلال الفوز العريض على نيويورك سيتي بنتيجة 5-1، فجر اليوم، في نصف نهائي الدوري الأمريكي.

الفوز منح ميامي أول تأهل في تاريخه إلى نهائي الدوري، إضافة إلى تتويجه بلقب كأس المؤتمر الشرفي، ليحصد ميسي اللقب رقم 47 في مسيرته.

ورغم أن “البرغوث” لم يسجل، فإن تمريرته الحاسمة للهدف الثالث الذي سجّله ماتيو سيلفيتي كانت اللحظة التي أنهت آمال نيويورك سيتي في العودة إلى اللقاء.

ميسي رفع رصيده هذا الموسم إلى 24 تمريرة حاسمة في 48 مباراة مع إنتر ميامي في مختلف البطولات.

مسيرة رقمية لا تتكرر

بعيدًا عن 405 تمريرات صنعت مجد زملائه، يمتلك ميسي حصيلة تهديفية خارقة:

896 هدفًا في 1136 مباراة رسمية مع الأندية والمنتخب الأرجنتيني، دون احتساب المباريات الودية للأندية.

أرقام تضعه في منطقة منفردة يصعب على أي لاعب الوصول إليها في المستقبل القريب.

المحطة المقبلة.. نهائي جديد

وسيستضيف إنتر ميامي فريق فانكوفر وايتكابس، الذي يضم الألماني توماس مولر، في نهائي الدوري الأمريكي السبت المقبل، في مباراة قد تضيف لقبًا جديدًا إلى خزانة الأسطورة الأرجنتينية.