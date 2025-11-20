لابورتا يحسم الجدل: عودة ميسي إلى برشلونة غير واقعية

حسم خوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، موقف النادي بشأن إمكانية استعادة الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي للعب مجددًا بقميص الفريق، مؤكدًا أن عودته كلاعب "أمر غير واقعي" في الفترة الحالية.

تصريحات لابورتا بشأن عودة ميسي

أدلى لابورتا بتصريحات جديدة حول احتمالية عودة ميسي خلال فترة التوقف الدولي في الولايات المتحدة خلال شهري ديسمبر ويناير، حيث قال في تصريحات نقلها الصحفي فابريزيو رومانو إن فكرة عودة اللاعب إلى برشلونة غير مطروحة.

وأوضح رئيس برشلونة:

"عودة ميسي كلاعب أمر غير واقعي. ميسي لديه عقد مع إنتر ميامي، والنادي هناك يبني مشروعًا قويًا للحاضر والمستقبل. العيش في الماضي لا يساعد أي نادٍ على التقدم."

زيارة ميسي للكامب نو

كان ليونيل ميسي قد زار مؤخرًا ملعب كامب نو وشاهد بنفسه أعمال إعادة بنائه، وهو ما أثار موجة من التكهنات حول إمكانية عودته. لكن لابورتا شدد على أن هذه الزيارة لا تعني وجود نية للعودة إلى اللعب مع برشلونة.

يبدو واضحًا من تصريحات لابورتا أن برشلونة يتحرك نحو مشروع جديد يعتمد على لاعبين شباب وتوجه مستقبلي، فيما تبقى عودة ميسي — رغم قيمته التاريخية — خارج حسابات الفريق في الوقت الراهن.