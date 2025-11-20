قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رياضة

إيان رايت يهاجم الإعلام الإنجليزي: غير مستعدين لنجم أسود بحجم بيلينجهام

إسلام مقلد

أثار أسطورة منتخب إنجلترا ونادي أرسنال، إيان رايت، جدلًا واسعًا بعد تصريحاته القوية التي وجّه فيها انتقادات حادة للإعلام والجمهور الإنجليزي، معتبرًا أن الهجوم على جود بيلينجهام يحمل خلفيات تتجاوز حدود الأداء داخل الملعب.

وقال رايت، خلال ظهوره في برنامج The Overlap عبر يوتيوب، إن بيلينجهام يتعرض لحملة “غير مبررة ومبالغ فيها”، خصوصًا بعد الانتقادات التي طالته على خلفية رد فعله عقب استبداله في مباراة منتخب إنجلترا أمام ألبانيا، إضافة إلى أحاديث إعلامية تزعم أنه “عنصر مزعج” داخل المعسكر.

تصريحات إيان رايت

وأوضح نجم أرسنال السابق أن جزءًا من هذه الانتقادات يعود  حسب وصفه  إلى عدم استعداد الوسط الرياضي في إنجلترا لتقبّل لاعب أسود يتمتع بنجومية وشخصية قوية، قائلاً:
"لون بشرة اللاعب يخيف البعض. لا أعتقد أن إنجلترا جاهزة لوجود نجم أسود يملك حضورًا وتأثيرًا مثل جود بيلينجهام. إنه يقدم أداءً مذهلًا ويملك شخصية مؤثرة، وهذا لا يعجب بعض الناس".

تعامل الإعلام مع اللاعبين السود

وأشار رايت إلى الفارق في تعامل الإعلام مع اللاعبين السود، مستشهدًا بمقارنة بين نجولو كانتي، وبول بوجبا، وجود بيلينجهام، موضحًا أن النموذج “الهادئ والمتواضع” مثل كانتي يُرضي الكثيرين، بينما تثير الشخصيات القوية مثل بوجبا وبيلينجهام حساسية واضحة لدى البعض.

وأكد رايت أن بيلينجهام يظل واحدًا من أبرز المواهب في العالم في الوقت الحالي، وأن ما يتعرض له من انتقادات لن يؤثر على مكانته داخل المنتخب الإنجليزي، ولا على موقعه بين أفضل لاعبي جيله.

