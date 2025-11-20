قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
لامبارد يصنع معجزة كوفنتري.. قيادة تاريخية تعيد الحلم بالبريميرليج وتضعه على أبواب منتخب إنجلترا

إسلام مقلد

يواصل فرانك لامبارد، أسطورة تشيلسي والمدير الفني الحالي لكوفنتري سيتي، كتابة واحدة من أبرز قصص النجاح في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي هذا الموسم، بعدما قفز بفريقه إلى صدارة التشامبيونشيب، مستعيدًا الأمل بإنهاء 25 عامًا من الغياب عن الدوري الإنجليزي الممتاز، ومثيرًا في الوقت نفسه الجدل حول إمكانية توليه مهمة المدير الفني للمنتخب الإنجليزي مستقبلًا.

لامبارد، الذي استلم الفريق في نوفمبر الماضي وهو يقبع في المركز الـ17، قاد كوفنتري إلى ثورة كروية حقيقية جعلته يتصدر جدول الترتيب بفارق مريح من النقاط، ويقدم كرة هجومية شرسة تُرجمت إلى 40 هدفًا في 15 مباراة، ليصبح الفريق الأكثر تسجيلًا في المسابقة.

تصريحات لامبارد

وقال لامبارد في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية إنه لا يفكر أبعد من اللحظة الحالية، مؤكدًا أن عالم كرة القدم لا يرحم: "كنت في المركز الثاني مع تشيلسي، وبعد ستة أسابيع فقط خسرت منصبي. لذلك لا أنظر إلى المستقبل البعيد. أستمتع بعملي مع كوفنتري، وأتابع تقدم منتخب إنجلترا تحت قيادة توخيل."

مستوى لامبارد

وخلال مسيرته لاعبًا، كان الجدل طويلًا حول إمكانية الجمع بينه وبين ستيفن جيرارد في وسط منتخب إنجلترا، وهو الأمر الذي يتفهمه الآن بعدما أصبح مدربًا، ولا سيما بعد تصريحات توماس توخيل الأخيرة عن صعوبة إشراك هاري كين وجود بيلينجهام وفودين معًا. وقال لامبارد: "عندما تكون مدربًا ترى الصورة من الداخل.. أحيانًا المنظومة لا تسمح بإشراك الجميع."

صدارة كوفنتري 

وفي حديثه عن التحول الهجومي الكبير الذي قاد به كوفنتري، أوضح أنه يستثمر خبرته كلاعب وسط هداف: "كنت أعمل على تحركاتي أمام المرمى والتسديد والإنهاء، وهذا ما أنقله الآن للمهاجمين والأجنحة. نكرر التدريبات كثيرًا، ونركز على التفاصيل الصغيرة."

لكن التطور لم يقتصر على الجانب الهجومي، إذ منح لامبارد فريقه هوية واضحة تعتمد على الاستحواذ والبناء من الخلف والضغط والتحول السريع، وحتى رغم غياب أحد أبرز نجوم الفريق جاك رودوني منذ سبتمبر، ظل كوفنتري محافظًا على إيقاعه العالي.

وليس النجاح الفني وحده ما يعكس نهضة النادي، فقد تزامنت طفرة الفريق مع استعادة ملكية الملعب بعد 24 عامًا من بيعه لتسديد الديون. وقال لامبارد: "شعرت بتأثير هذا الحدث على الجميع. هناك ارتباط رائع بين الجماهير والنادي واللاعبين. الناس هنا عانت كثيرًا، ومن حقهم أن يستمتعوا بما يحدث."

كما أشاد بالروح القوية داخل غرفة الملابس: “قيل إن الفريق هادئ لكنني رأيت مجموعة متحدة.. نلعب الكريكيت، نضع الموسيقى، نمزح، ونقيم حفلات شواء مع العائلات. هذا خلق جوًا إيجابيًا ينعكس على الملعب.”

فرانك لامبارد لامبارد تشيلسي كوفنتري سيتي التشامبيونشيب الدوري الإنجليزي الممتاز

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

هواوي Mate80

هواوي Mate 80 يرفع سقف المنافسة.. أول لقطات رسمية تستعرض أداء الكاميرا الخارق

أخبار التكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| واتساب يضيف ميزة دعم الحسابات المتعددة على نظام iOS.. وجوجل تكشف عن قائمة أفضل تطبيقات وألعاب أندرويد 2025

شيفروليه سيلفرادو 2026

سعر ومواصفات شيفروليه سيلفرادو 2026 في السعودية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

