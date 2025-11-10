قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

منتخب مصر يخسر أمام إنجلترا بثلاثية نظيفة فى مونديال الناشئين

يسري غازي

تلقي منتخب مصر للناشئين بقيادة أحمد الكاس خسارة أمام نظيره منتخب إنجلترا تحت 17 عاما في المباراة التي جمعت بينهما ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس العالم للناشئين بقطر.



وسجل منتخب إنجلترا الهدف في الدقيقة 14 من عمر المباراة،في شباك منتخب مصر للناشئين عن طريق ريجين هيسكي لاعب فريق الناشئين بنادي مانشستر سيتي. 



وألغى الحكم هدفا لمنتخب مصر في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول سجله حمزة الدجوي بداعي التسلل.
 


وتصدى عمر عبد العزيز، حارس مرمى منتخب مصر للناشئين تحت 17 عامًا، لركلة جزاء نفذها ريجين هيسكي في الدقيقة 64،وجاء تشكيل الفراعنة الصغار كالتالي:


حراسة المرمى: عمر عبد العزيز.

خط الدفاع: نور أشرف ، حمزة الدجوي ، أدهم فريد، مهند الشامي.

خط الوسط: عمر كمال ، باسل مدحت ، أنس رشدي.

خط الهجوم: بلال عطية ، ابراهيم النجعاوي ، حمزة عبد الكريم.

يحتاج المنتخب المصري إلى الفوز على إنجلترا مع تعثر فنزويلا أمام هايتي لضمان التأهل كمتصدر المجموعة.

وفي حال فوز المنتخبين المصري والفنزويلي معًا، سيُحسم الصدارة بفارق الأهداف، ما يجعل الفراعنة مطالبين بتحقيق انتصار كبير أمام المنتخب الإنجليزي.

في حال التعادل أمام إنجلترا مع فوز فنزويلا على هايتي، سيتأهل منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط، خلف فنزويلا المتصدرة بـ7 نقاط، بينما يتجمد رصيد إنجلترا عند 4 نقاط في المركز الثالث.

احتمال التأهل كأفضل ثالثأما في حالة خسارة منتخب مصر أمام إنجلترا (مع فوز فنزويلا)، فسيتوقف رصيد الفراعنة عند 4 نقاط، وينتظر المنتخب حينها نتائج المجموعات الأخرى لتحديد إمكانية تأهله ضمن أفضل 8 منتخبات صاحبة المركز الثالث، وهو احتمال يبقى قريبًا من التحقيق وفق نتائج الجولة الثانية.



لائحة الحسم في كأس العالم للناشئين 2025في حال تساوي منتخبين أو أكثر في عدد النقاط، تُطبّق اللائحة التالية لتحديد المراكز:



عدد النقاط في المواجهات المباشرة بين المنتخبات المتساوية.



فارق الأهداف في تلك المباريات.



عدد الأهداف المسجلة في المواجهات المشتركة.



فارق الأهداف في جميع مباريات المجموعة



مشوار منتخب مصر في دور المجموعاتالجولة الأولى: فاز منتخب مصر على هايتي 4–1.



الجولة الثانية: تعادل مع فنزويلا 1–1.



وبهذه النتائج، يتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على فنزويلا التي تتساوى معه في النقاط.



من جهته، اكتسح منتخب إنجلترا هايتي بنتيجة 8–1 في الجولة الثانية، ما جعله في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل هايتي الترتيب بدون نقاط.



ترتيب المجموعة الخامسة قبل الجولة الأخيرةمصر – 4 نقاط، فنزويلا – 4 نقاط، إنجلترا – 3 نقاط، هايتي – 0 نقاط. 

منتخب مصر منتخب الناشئين مونديال الناشئين منتخب إنجلترا أحمد الكاس

