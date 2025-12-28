«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، منشورًا متداولاً على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي زعم اختطاف شخص يحمل جنسية إحدى الدول وإجباره على توجيه رسالة للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه بالقاهرة، تبين بعد الفحص والتحريات أن الواقعة مختلفة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من نجل المذكور بتغيب والده، وبمتابعة خطوط سيره تبين قيامه بالقفز في مجرى نهر النيل من أعلى كوبري أكتوبر دون تدخل أي أشخاص آخرين، وتم الحصول على مقطع فيديو يوثق الواقعة، كما تم العثور على جثمانه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.