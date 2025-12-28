قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل يُحقق بلدية المحلة مفاجأة.. «الغندور» يُثير الجدل بشأن مباراة الزمالك اليوم
كواليس العقوبات الصارمة داخل الأهلي بعد الخروج المفاجئ من كأس مصر |فيديو
الجيش السوداني يتهم «الدعم السريع» بقصف بلدة تشادية
«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة
ابنة بطلة المقاومة زينب الكفراوي تتنازل عن درع تكريم جامعة بورسعيد .. وتكشف الأسباب | فيديو
رغم التقلبات الجوية.. ميناء دمياط يستقبل 10 سفن خلال 24 ساعة يعمل وبكفاءة
ماذا تفعل إذا اشتد البلاء؟.. أسباب سماوية تدفعُه
الاحتلال الإسرائيلي يفرض حظر تجوال كامل على بلدة «قباطية» بـ «جنين»
خطوة استراتيجية.. إشادة برلمانية بتدشن مصر أول مسح جوي شامل للثروات التعدينية منذ عقود
توقعات خطيرة .. نشأت الديهي: أصابع إسرائيلية تتحرك داخل اليمن والسودان وليبيا | فيديو
الجيش الإيراني يؤكد استعداده لأي حرب جديدة مع إسرائيل
غرامات بالملايين والسجن المُشدّد .. عقوبة تهريب المنتجات المحظور تصديرها
حوادث

«انتحـ.ـار وليس اختطافًا».. الداخلية تكشف حقيقة منشور عن اختطاف شخص أجنبي بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، منشورًا متداولاً على إحدى صفحات التواصل الاجتماعي زعم اختطاف شخص يحمل جنسية إحدى الدول وإجباره على توجيه رسالة للمطالبة بفدية مقابل إطلاق سراحه بالقاهرة، تبين بعد الفحص والتحريات أن الواقعة مختلفة.

تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من نجل المذكور بتغيب والده، وبمتابعة خطوط سيره تبين قيامه بالقفز في مجرى نهر النيل من أعلى كوبري أكتوبر دون تدخل أي أشخاص آخرين، وتم الحصول على مقطع فيديو يوثق الواقعة، كما تم العثور على جثمانه واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

