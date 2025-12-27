الداخلية تكشف حقيقة توزيع أموال على الناخبين بساقلتة

كشفت الأجهزة الأمنية تفاصيل مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء القائم على التصوير بقيام أحد الأشخاص وسيدة مستقلين سيارة "فان" بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بجوار نقطة شرطة بدائرة مركز ساقلتة بسوهاج لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

بالفحص تبين عدم صحة تلك الإدعاءات وأن قائد السيارة كان يقوم بتحميل الركاب ولا علاقة له بالعملية الإنتخابية.. كما أمكن تحديد وضبط (القائم على النشر - مقيم بدائرة المركز) ، وبمواجهته بإدعائه الكاذب أقر به وأشار إلى نشره لمقطع الفيديو نكايةً بقائد السيارة لوجود خلافات سابقة بين عائلتيهما.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.