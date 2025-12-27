القبض على شخص بحوزته بطاقات الناخبين بالإسكندرية

تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من بطاقات الرقم القومى الخاصة بالمواطنين وكروت الدعاية الإنتخابية الخاصة بأحد المرشحين تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لحثهم للتصويت لصالحه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي نفس السياق تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الإنتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة بسوهاج من ضبط (أحد الأشخاص) بمحيط الدائرة ، وبحوزته عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين ومبالغ مالية تمهيداً لتوزيعها على الناخبين حال ترددهم على دوائرهم الإنتخابية لدفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين.

