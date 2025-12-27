إخماد حريق في مخزن خشب خلف مطعم مندي السلطان بالجيزة.. صور

سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة، على حريق التهم مخزن خشب داخل منزل خلف مطعم مندي السلطان بالطريق الأبيض في محافظة الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد باندلاع حريق داخل منزل بالمنطقة المشار إليها، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، مدعومة بسيارات الإطفاء.

وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحريق، لتسهيل وصول قوات الإطفاء، ونجحت القوات في السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.