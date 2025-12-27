سقوط المتهم بسرقة أتوبيس تابع لجامعة نوال الدجوي

ألقت أجهزة المباحث بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهم بسرقة أتوبيس تابع لجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، التي تملكها الدكتورة نوال الدجوي، بعد أن استغل المتهم ترك السائق الأتوبيس أمام مطعم بمدينة 6 أكتوبر لشراء الطعام، وهرب به.

وتلقى قسم الشرطة بلاغًا من السائق، أفاد فيه بواقعة السرقة، حيث اختفى الأتوبيس فور تركه أمام المطعم، وبتكثيف التحريات، تمكن رجال المباحث من تحديد هوية المتهم وضبطه، كما أرشد عن الأتوبيس المسروق.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.