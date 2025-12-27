قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حوادث

ضبط شخص بحوزته بطاقات ومبالغ مالية للتأثير على الناخبين بالمراغة سوهاج

المتهم
المتهم
سوهاج _ أنغام الجنايني

في إطار متابعة سير العملية الانتخابية، وحرص وزارة الداخلية على نزاهة وشفافية الاستحقاقات الدستورية، نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج في إحباط محاولة للتأثير غير المشروع على إرادة الناخبين بدائرة مركز شرطة المراغة شمال المحافظة.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعنية بتأمين إحدى الدوائر الانتخابية بدائرة مركز شرطة المراغة من ضبط أحد الأشخاص بمحيط اللجنة، وذلك أثناء قيامه بأعمال يشتبه في استهدافها التأثير على العملية الانتخابية.

وبالفحص، عُثر بحوزة المتهم على عدد من البطاقات الشخصية الخاصة ببعض المواطنين، إلى جانب مبالغ مالية، في محاولة لاستخدامها في استمالة الناخبين ودفعهم للتصويت لصالح أحد المرشحين، بالمخالفة للقانون والضوابط المنظمة للعملية الانتخابية.

وأكدت مصادر أمنية أن الواقعة تم التعامل معها فور رصدها، في إطار خطة مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان الانتخابية ومنع أية محاولات للتلاعب أو الإخلال بسير الانتخابات، بما يضمن خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تعكس وعي المواطنين والتزامهم بالقانون.

وقد تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، حيث جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وإخطار الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات.

وشددت مديرية أمن سوهاج على استمرار تواجدها المكثف بمحيط جميع المقار واللجان الانتخابية، والتعامل الحاسم مع أية مخالفات أو محاولات للتأثير على إرادة الناخبين، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الداخلية، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين، ويحافظ على سلامة ونزاهة العملية الانتخابية.

