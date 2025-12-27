جامعة سوهاج عضواً بأول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر

شارك الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج في فعالية «شهر التطوع»، التي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتعزيز ثقافة التطوع وترسيخ مبادئ العمل الأهلي، والتي اقيمت في رحاب جامعة القاهرة.

كما حضر الفعالية السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ولفيف من ممثلي الجهات الحكومية والرسمية والدولية، وذلك بمشاركة نحو 3000 متطوع من مختلف محافظات الجمهورية، يمثلون جميع مؤسسات التحالف الأعضاء.

جامعة سوهاج

وأعرب النعماني عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الوطني الملهم، الذي ينظمه التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هذا الكيان الذي يجسد أسمى معاني التكافل والمسؤولية المجتمعية.

واوضح إن ما شاهدناه من مشاركة واسعة لآلاف المتطوعين، خاصة من شباب الجامعات، يؤكد أن روح العطاء متجذرة في هذا الوطن، وأن شباب مصر هم دائمًا في مقدمة الصفوف، فالتطوع ليس مجرد جهد يُبذل، بل هو رسالة إنسانية، واستثمار حقيقي في مستقبل الوطن.

وأكد النعماني خلال حضوره مراسم توقيع الميثاق الاخلاقي، أن جامعة سوهاج تفتخر بكونها شريكًا فاعلًا في مسيرة العطاء و عضوا بأول ميثاق أخلاقي مشترك للتطوع في مصر، كونها تؤمن بأن دورها لا يقتصر على التعليم فقط، بل يمتد إلى المشاركة الإيجابية في خدمة المجتمع تنميته.

ووج النعماني، تحية تقدير وفخر واعتزاز لكل متطوع ومشارك بالعمل التنموي ولكل يد امتدت بالعطاء، ليكون شريك أساسي في التنمية.

جدير بالذكر أنه تم اطلاق «منصة إنسان»، التي تُعد أول منصة من نوعها في الشرق الأوسط، وتهدف إلى حوكمة العمل التطوعي وتوثيق ساعات التطوع من خلال شهادات رقمية معتمدة باستخدام كود الاستجابة السريع (QR Code)، بما يضمن حفظ حقوق المتطوعين وتوثيق مجهوداتهم بشكل رسمي، حيث قام بتسجيل حوالي ٣٣ الف من بين ١٠٠ الف متطوع دائم علي هذه المنصة بنسبة ٣٣٪؜ ومن المنتظر الوصول الي نسبة اعلي من التسجيل خلال الفترة المقبلة.

وتضمن اليوم عرض فيلم وثائقي بعنوان "التطوع في مصر"، إلى جانب استعراض نماذج وتجارب اجتماعية ناجحة وملهمة، بالإضافة إلى تنظيم جلسات حوارية شبابية تهدف إلى تبادل الخبرات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية العمل التطوعي، وشمل أيضا مجموعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية المتنوعة، التي تهدف إلى تعزيز روح الفريق والعمل الجماعي بين المتطوعين من مختلف المحافظات والمؤسسات.