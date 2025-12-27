قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأقمار الصناعية ترصد سحبا منخفضة وأمطارا غزيرة قادمة| حالة الطقس
أمير هشام: حسام حسن رد بشكل عملي ومقنع جداً على كل المشككين
أمطار غزيرة على الغربية والمحافظ يرفع حالة الطوارئ
ألقى الجثة في أرض زراعية.. حبس زوج خنق زوجته وحرق جثمانها بـ أخميم سوهاج
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. بعد قليل
النيجر يعتمد جواز سفر إلكتروني مشترك مع دول الساحل
بدء عملية التصويت في انتخابات الرلمان بالـ 19 دائرة الملغاة بـ7 محافظات
رفض واسع لاعتراف إسرائيل بإقليم «أرض الصومال» الإنفصالي.. يهدد أمن البحر الأحمر والقرن الإفريقي
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 27-12-2025
حكم تكرار صلاة الجنازة على الميت.. الإفتاء توضح
انتظام الخدمات الأمنية بمحيط لجان 19دائرة ملغاة بـ انتخابات النواب
أسعار المعدن الأصفر بلا سقف واضح ومزيد من الصعود..ماذا قالت شعبة الذهب؟
حوادث

ألقى الجثة في أرض زراعية.. حبس زوج خنق زوجته وحرق جثمانها بـ أخميم سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

قررت النيابة العامة، حبس زوج ثلاثيني 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بقتل زوجته خنقًا، ثم حرق جثمانها في محاولة لإخفاء معالم الجريمة، قبل التخلص منها داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء الدكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة فتاة متفحمة بالكامل، ملفوفة داخل سجادة، وملقاة بأحد الأراضي الزراعية بدائرة المركز.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ، وتم تشكيل فريق بحث جنائي مكبر، لكشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية المجني عليها، وضبط مرتكب الجريمة.

وبتكثيف التحريات، وجمع المعلومات، وفحص كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود، توصلت الأجهزة الأمنية إلى تحديد هوية المجني عليها، وكشفت التحريات أن زوجها يقف وراء ارتكاب الجريمة.

وأفادت التحريات بأن المتهم قام بخنق زوجته داخل مسكن الزوجية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، ثم أضرم النيران في جثمانها، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة ومنع التعرف على هويتها، قبل أن يقوم بلف الجثمان داخل سجادة من منزل الزوجية، ونقله وإلقائه داخل أرض زراعية بدائرة مركز أخميم.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتم اقتياده إلى ديوان المركز، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله.

وتم نقل جثمان المجني عليها إلى مشرحة مستشفى أخميم المركزي، تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات، وقررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة القضية.

مع انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان، وبيان الصفة التشريحية وسبب الوفاة، واستكمال التحقيقات لكشف كافة تفاصيل وملابسات الواقعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

فوائد الكركم الصحية
مخاطر الأكل الصحي
كارثة على الريق
تتناولينه يوميًا دون قلق… لكنه أحد أسباب التهاب الكبد الصامت
