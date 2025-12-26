4 كليات.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج الأهلية غدًا

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

والذي يبدأ غدا السبت الموافق ٢٧ ديسمبر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى الحالى والجدوال المعتمدة لكل كلية، لتستمر الامتحانات حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٦.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات،و توفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، وإعلان الجداول ومواعيدها، وأماكنها، وإعداد وتجهيز القاعات وكافة الخدمات المقدمة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ومراعاة أجازات الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون أجازة من الكلية والامتحانات، مشدداً على ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الإمتحانات.

لحل أي مشكلة تقابل الطلاب مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأوضح الدكتور حسين عبدالحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ان امتحانات الكليات تبدأ وفق ترتيب زمني تصاعدي، حيث تنطلق امتحانات كليات الإعلام، الصيدلة.

والحاسبات والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من غدا السبت ٢٧ وحتى ٢١ يناير، تليها امتحانات كلية الهندسة في الفترة من ٣٠ ديسمبر وحتي ١٧ يناير، ثم امتحانات كليتي العلوم واللغات خلال الفترة من ٣١ديسمبر.

وحتى ٢١ يناير، كما تبدأ امتحانات كلية العلوم الصحية من ٣ يناير وحتى ٢١ يناير، ثم الامتحانات بـكلية الطب خلال الفترة من ٥ يناير وحتى ٢٤ يناير.