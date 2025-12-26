قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
البرلمان العربي يثمن جهود السعودية والإمارات في خفض التصعيد باليمن
أخبار التوك شو | حقيقة رفع أسعار كروت الشحن.. تفاصيل حالة الجو.. القاهرة تستبدل التوك توك بسيارات "كيوت"
أخبار التكنولوجيا | شاومي تكشف عن Buds 6 بتكنولوجيا الصوت المغناطيسي.. آبل توقف عشرات الأجهزة .. كيفية تقليل استهلاك الإنترنت على الهاتف
الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل باليوبيل الفضي لصون الذاكرة الشعبية
ليست واحدة.. تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة مصر وجنوب أفريقيا
اضبط ترددك.. قنوات مجانية لنقل مباراة مصر وجنوب أفريقيا في الكان 2025
سوهاج ترفع درجة الاستعداد القصوى لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
نجلا جوتا يحملان شعار ليفربول في مباراة ولفرهامبتون
آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم 26-12-2025
بعد خروجه من المستشفي.. شقيق ناصر البرنس يفترش الشارع في فيديو على تيك توك
أوس أوس يروج لفيلمه الجديد 101 مطافي: إحنا الأقل أجرا ومشاهدة
سوهاج تستعد بجاهزية كاملة لانتخابات الإعادة لمجلس النواب 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

4 كليات.. انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة سوهاج الأهلية غدًا

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج الأهلية، أن الجامعة أنهت كافة استعداداتها الخاصة بتنظيم ماراثون امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول.

والذي يبدأ غدا السبت الموافق ٢٧ ديسمبر وفقاً للخريطة الزمنية للعام الجامعى الحالى والجدوال المعتمدة لكل كلية، لتستمر الامتحانات حتى ٢٤ يناير ٢٠٢٦.

جامعة سوهاج

وأكد النعماني، أن الجامعة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لانطلاق الامتحانات،و توفير كافة سبل الراحة والهدوء لطلاب الكليات، وإعلان الجداول ومواعيدها، وأماكنها، وإعداد وتجهيز القاعات وكافة الخدمات المقدمة لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

ومراعاة أجازات الأقباط عند وضع الجداول بحيث تكون أجازة من الكلية والامتحانات، مشدداً على ضرورة تواجد إدارة كل كلية خلال فترة عقد الإمتحانات.

لحل أي مشكلة تقابل الطلاب مع ضرورة تواجد أستاذ المادة خلال الامتحان للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات، والتزام كل عميد بإرسال تقرير يومي عن سير الامتحانات داخل الكلية.

وأوضح  الدكتور حسين عبدالحافظ، نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية ان امتحانات الكليات تبدأ وفق ترتيب زمني تصاعدي، حيث تنطلق امتحانات كليات الإعلام، الصيدلة.

والحاسبات والذكاء الاصطناعي اعتبارًا من غدا السبت ٢٧ وحتى ٢١ يناير، تليها امتحانات كلية الهندسة في الفترة من ٣٠ ديسمبر وحتي ١٧ يناير، ثم امتحانات كليتي العلوم واللغات خلال الفترة من ٣١ديسمبر.

وحتى ٢١ يناير، كما تبدأ امتحانات كلية العلوم الصحية من ٣ يناير وحتى ٢١ يناير، ثم الامتحانات بـكلية الطب خلال الفترة من ٥ يناير وحتى ٢٤ يناير.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج جامعة سوهاج امتحانات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

إزاي تتفرج عليه.. ماتش المنتخب المصري اليوم الجمعة بالمجان وعلي قناة مفتوحة

مدبولي

الحكومة تقرر صرف 1500 جنيه لهذه الفئات بداية 2026

قائمة المنقولات

حالة مصرية فريدة.. الحكم الشرعي لكتابة الذهب في قائمة المنقولات الزوجية

الدواجن

هتشتريها بكام النهارده؟.. أسعار الدواجن اليوم 26 ديسمبر 2025

فرحة رضا

وضعت في ثلاجة الموتي بالخطأ.. ماساة فتاة أصيبت في حادث الطريق الصحراوي

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر

رحمة محسن مع طليقها قبل الانفصال

القصة الكاملة لحبس طليق رحمة محسن ولغز حبيبته السابقة التي قادته للكلبش

صورة ارشيفية

موعد صرف معاشات شهر يناير 2026 لـ11.5 مليون مستحق

ترشيحاتنا

وزير العمل

العمل تحدد العطلات والأعياد والمناسبات الممنوحة بأجر للقطاع الخاص

وزير العمل

العمل تحدد حالات وضوابط تشغيل العامل أكثر من عشر ساعات

محمد جبران وزير العمل

العمل: التفتيش على 1135 منشأة يعمل بها 11 ألف عامل خلال 3 أيام

بالصور

24 ساعة فن| شمس البارودي مع القران.. محمود حميدة في المستشفى.. ومشاهدات محمد رمضان

محمود حميدة
محمود حميدة
محمود حميدة

أول سيارة في العالم تدعم بث ألعاب بلايستيشن

سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1
سوني هوندا أفيلا 1

لقطات من أحدث حلقات The Voice.. التفاصيل الكاملة

The Voice
The Voice
The Voice

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس
طريقة تحضير بسكويت أعياد الميلاد كريسماس

فيديو

ياسمينا العبد

ياسمينا العبد: ميدتيرم أصعب أدواري لهذا السبب.. فيديو

أحمد الفيشاوي

أول ظهور لـ أحمد الفيشاوي منذ وفاة والدته سمية الألفي| فيديو

المترو

مشاجرة المترو الثانية | رجل يعتدي لفظيًا على سيدة مسنة .. وشهود عيان يكشفون التفاصيل

سمر محمد متولي مع تقى الجيزاوى

سمر محمد متولي: أحمد السقا خيب ظني.. كان جدع مع كل الناس إلا أنا|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد