سوهاج تستعد للاستحقاق البرلماني.. جاهزية كاملة لإجراء انتخابات مجلس النواب

أنهت محكمة سوهاج الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الناصر تايب، رئيس المحكمة، جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية اللازمة لانطلاق انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وذلك بالدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها سابقًا، تحت إشراف قضائي كامل تشارك فيه النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأكدت مصادر قضائية أن إعادة الانتخابات بدائرة مركز البلينا ستُجرى يومي 3 و4 يناير من العام المقبل 2026، تنفيذًا لقرار مجلس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

انتخابات النواب بسوهاج

وشملت الاستعدادات تجهيز 586 لجنة فرعية موزعة على 550 مقرًا انتخابيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تخصيص 7 لجان عامة لتجميع النتائج والإشراف العام على العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة سوهاج نحو 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب، يتنافس على أصواتهم 24 مرشحًا على مستوى المحافظة.

وتوزعت الدوائر الانتخابية بمحافظة سوهاج على ثماني دوائر، حيث تضم الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج، فيما تشمل الدائرة الثانية مركزي أخميم وساقلتة وحي الكوثر، وتختص الدائرة الثالثة بمركز المراغة، أما الدائرة الرابعة فتضم مركز وبندر طهطا إلى جانب مركزي طما وجهينة.

بينما تشمل الدائرة الخامسة مركزي جرجا والعسيرات، وتضم الدائرة السادسة مركز المنشاة، والدائرة السابعة مركز البلينا، في حين تمثل الدائرة الثامنة مركز دار السلام.

وفيما يخص جولة الإعادة، تشهد الدائرة الأولى بسوهاج منافسة بين اللواء علاء قدري، واللواء حازم حمادي، والعمدة دياب محجوب، وعلى عناني، بينما تضم جولة الإعادة بالدائرة الثانية أخميم كلًا من شعبان لطفي، وزكريا حسان، وعصام الشريف، وعفيفي الشريف.

وتشهد الدائرة الثالثة بالمراغة إعادة بين المرشحين مصطفى مزيرق، وحجاج اللبني عتمان، وفي الدائرة الرابعة طهطا وجهينة وطما، يتنافس كل من إبراهيم خليفة أبو دوح، والعمدة نشأت فؤاد، ومصطفى أبو دومة، وعمرو عويضة، وعلاء الحديوي، وعماد الجيلاني.

كما تضم جولة الإعادة بالدائرة الخامسة جرجا والعسيرات المرشحين ياسر الهواري، ومصطفى خليفة رضوان، وعبد الحكيم العش، ومحمود أبو خروف.

وتشهد الدائرة السادسة المنشاة منافسة بين فيصل الشيباني، وإسماعيل أبو كريشة، فيما تجرى الإعادة بالدائرة الثامنة دار السلام بين محمد خلف الله، وعبد اللطيف أبو الشيخ.