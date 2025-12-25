قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محافظ بورسعيد: مستمرون في دعم ورعاية المواهب الشابة بكافة المجالات
وزير الثقافة ومحافظ الأقصر يشهدان ختام فعاليات الدورة الـ 15 للمهرجان القومي للتحطيب ويُكرِّمان رموزه
موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس عاصمة مصر
الصين تحذر اليابان: ستتخذ تدابير حازمة ضد أي أعمال مضايقة واستفزاز
قرار جديد من وزير التربية والتعليم لرفع كفاءة الكوادر البشرية بالمنظومة
تضامن فني واسع.. حنان مطاوع تساند ريهام عبدالغفور بعد واقعة التصوير: «مظاهرة حب»
القابضة للصناعات الغذائية تطرح لحومًا وأسماكًا بتخفيضات تصل إلى 20% بمناسبة أعياد الميلاد
احذر: الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية يهدّد صحة المواطنين.. والأمراض التنفسية «محتاجة صبر»
لليوم الثاني.. المصريون بالخارج يصوتون بـ 19 دائرة ملغاة بانتخابات مجلس النواب
وفد قيادي من حماس يختتم زيارته إلى العاصمة العراقية بغداد
البيت الأبيض يوجه القوات الأمريكية للتركيز على حصار النفط الفنزويلي
في مشاجرة بينهما داخل محل عمله.. حبس المتهمة بقتــ.ـل طليقها بشبرا الخيمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

سوهاج تستعد للاستحقاق البرلماني.. جاهزية كاملة لإجراء انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أنهت محكمة سوهاج الابتدائية، برئاسة المستشار عبد الناصر تايب، رئيس المحكمة، جميع الاستعدادات التنظيمية واللوجستية اللازمة لانطلاق انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها يومي 27 و28 من الشهر الجاري، وذلك بالدوائر التي تقرر إلغاء نتائجها سابقًا، تحت إشراف قضائي كامل تشارك فيه النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة.

وأكدت مصادر قضائية أن إعادة الانتخابات بدائرة مركز البلينا ستُجرى يومي 3 و4 يناير من العام المقبل 2026، تنفيذًا لقرار مجلس المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في إطار ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين.

انتخابات النواب بسوهاج

وشملت الاستعدادات تجهيز 586 لجنة فرعية موزعة على 550 مقرًا انتخابيًا بمختلف مراكز ومدن المحافظة، إلى جانب تخصيص 7 لجان عامة لتجميع النتائج والإشراف العام على العملية الانتخابية.

ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت بمحافظة سوهاج نحو 3 ملايين و375 ألفًا و700 ناخب، يتنافس على أصواتهم 24 مرشحًا على مستوى المحافظة.

وتوزعت الدوائر الانتخابية بمحافظة سوهاج على ثماني دوائر، حيث تضم الدائرة الأولى مركز وبندر سوهاج، فيما تشمل الدائرة الثانية مركزي أخميم وساقلتة وحي الكوثر، وتختص الدائرة الثالثة بمركز المراغة، أما الدائرة الرابعة فتضم مركز وبندر طهطا إلى جانب مركزي طما وجهينة.

بينما تشمل الدائرة الخامسة مركزي جرجا والعسيرات، وتضم الدائرة السادسة مركز المنشاة، والدائرة السابعة مركز البلينا، في حين تمثل الدائرة الثامنة مركز دار السلام.

وفيما يخص جولة الإعادة، تشهد الدائرة الأولى بسوهاج منافسة بين اللواء علاء قدري، واللواء حازم حمادي، والعمدة دياب محجوب، وعلى عناني، بينما تضم جولة الإعادة بالدائرة الثانية أخميم كلًا من شعبان لطفي، وزكريا حسان، وعصام الشريف، وعفيفي الشريف.

وتشهد الدائرة الثالثة بالمراغة إعادة بين المرشحين مصطفى مزيرق، وحجاج اللبني عتمان، وفي الدائرة الرابعة طهطا وجهينة وطما، يتنافس كل من إبراهيم خليفة أبو دوح، والعمدة نشأت فؤاد، ومصطفى أبو دومة، وعمرو عويضة، وعلاء الحديوي، وعماد الجيلاني.

كما تضم جولة الإعادة بالدائرة الخامسة جرجا والعسيرات المرشحين ياسر الهواري، ومصطفى خليفة رضوان، وعبد الحكيم العش، ومحمود أبو خروف.

وتشهد الدائرة السادسة المنشاة منافسة بين فيصل الشيباني، وإسماعيل أبو كريشة، فيما تجرى الإعادة بالدائرة الثامنة دار السلام بين محمد خلف الله، وعبد اللطيف أبو الشيخ.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظة سوهاج انتخابات النواب انتخابات مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب في مصر

تراجع طفيف.. سعر جرام الذهب عيار 21 نهاية تعاملات اليوم

حقيقة انفصال منى زكي وأحمد حلمي

بعد نجاح فيلم الست.. هل تم انفصال منى زكي وأحمد حلمي؟

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة

مناخب مصر

أمم أفريقيا.. اتحاد الكرة يزف خبرا سارا قبل مواجهة جنوب إفريقيا

رئيس الوزراء

مدبولي يقطع وعدا للمصريين: "مصر هتبقى فى مكان تاني خالص خلال 4 سنوات"

الأهلي

تعاقد مع 3 لاعبين.. الأهلي يكشف عن أولى صفقاته خلال ساعات

موعد مباراة مصر وجنوب أفريقيا

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات المجانية

عقار إمبابة

بعد يوم ونصف .. انتشال جثة مُسن وابنته من أسفل أنقاض عقار إمبابة | تفاصيل

ترشيحاتنا

مباريات

أبرز مباريات اليوم الخميس 25-12-2025 والقنوات الناقلة

منتخب مصر

مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن تشكيل منتخب مصر

منتخب مصر

عصام سالم: الفوز على زيمبابوي جاء بشق الأنفس.. وحسام حسن أخطأ في تبديل إمام عاشور

بالصور

بدون خجل.. كيف تجعلين زوجك يخاف خسارتك ولا يستغني عنك أبدا؟

العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية
العلاقة الزوجية

تصدر التريند.. طريقة عمل الهوت شوكليت في البيت بخطوات سهلة وطعم الكافيهات

هوت شوكليت
هوت شوكليت
هوت شوكليت

الفراولة.. فوائد وأضرار لا تتوقعها

الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها
الفراولة.. فوائد و أضرار لا تتوقعها

هذا ما يفعله الرمان لـ الرجال والحامل

فوائد الرمان
فوائد الرمان
فوائد الرمان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب.. العلاقات التعويضية جروح تتنكر في شكل حب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب.. حب من طرف مشوش

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: حياة بلا حياة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

المزيد