قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المراهنات المقنعة.. واعظة بوزارة الأوقاف تحذر من بعض الألعاب
تحذير من حالة الطقس غدا.. رياح ترابية على هذه المحافظات وحرارة غير مسبوقة
تحرك برلماني بسبب الزحام الشهري على ماكينات الصراف الآلي
الضويني يشهد تخريج 45 معلما ومدير معهد بإندونيسيا في أكاديمية الأزهر
الجامعة العربية تشارك في أعمال المعرض الدولي الـ16 للاختراعات بالكويت
الأرصاد تزف بشرى سارة للمواطنين وتحذر من ظاهرة جوية غداً
القابضة للصناعات الغذائية تعلن تخفيض سعر الدواجن 5 جنيهات قبل رمضان
برئاسة مدبولي.. مصادر: الحكومة الجديدة تحلف اليمين الدستورية أمام الرئيس الأربعاء
حسن شيخ محمود: نقدر مواقف الرئيس السيسي من أجل تحقيق استقرار المنطقة
رئيس الصومال: رؤيتنا مع مصر تستند إلى القيم المشتركة وإحلال السلام
التونسي الجعايدي يرحل عن النجمة اللبناني
سنظل شريكا داعما.. الرئيس السيسي: تنامي الزيارات بين مصر والصومال يعكس عمق وخصوصية العلاقات التاريخية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مدرب المنتخب الألماني يراقب باومان تحسبًا لغياب تير شتيجن عن كأس العالم

ناجلسمان
ناجلسمان
إسراء أشرف

يتواجد يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في مدرجات مباراة بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني، من أجل متابعة مستوى الحارس أوليفر باومان، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف مارك أندريه تير شتيجن وإمكانية لحاقه بالفترة المقبلة.

كان نادي جيرونا الإسباني قد أعلن خضوع الحارس الألماني لعملية جراحية ناجحة، مشيرًا إلى أن موعد عودته للمشاركة يتوقف على مدى استجابته لبرنامج التأهيل الطبي، دون تحديد إطار زمني واضح لعودته إلى الملاعب.

وتعرض تير شتيجن، صاحب الـ33 عامًا، لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع جيرونا أمام ريال أوفيدو يوم 31 يناير الماضي، وذلك بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى النادي الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة، في خطوة هدفها استعادة حساسية المباريات والمشاركة بانتظام.

وجاءت الإعارة في إطار سعي تير شتيجن للحفاظ على مكانته كحارس أساسي للمنتخب الألماني، خاصة بعدما غاب لعدة أشهر في وقت سابق بسبب خضوعه لجراحة في الظهر خلال يوليو 2025، قبل أن تعرقل الإصابة الجديدة خططه مجددًا.

وتثير هذه الإصابة مخاوف داخل الجهاز الفني للمنتخب الألماني، لاحتمالية غياب تير شتيجن عن نهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها صيفًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما دفع ناجلسمان لإعادة تقييم خياراته في مركز حراسة المرمى.

في هذا السياق، يبرز اسم أوليفر باومان كخيار مطروح بقوة، بعدما سبق له تعويض غياب تير شتيجن خلال مشوار التصفيات، إلى جانب عودة الحديث عن المخضرم مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، رغم تمسكه حتى الآن بقراره السابق بالاعتزال الدولي.

يوليان ناجلسمان ناجلسمان تير شتيجن منتخب ألمانيا بايرن ميونخ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

بوابة الأزهر الإلكترونية.. نتيجة الشهادة الابتدائية والإعدادية

دواجن بيضاء

ارتفاع جنوني في أسعار الدواجن بالأسواق.. كم وصل ثمن الكيلو؟

مشغولات ذهبية

ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم .. وهذا ثمن الجنيه

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية

بوابة الأزهر الإلكترونية .. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية والابتدائية الأزهرية.. استعلم الآن

وزير التعليم

إلغاء أسئلة “النصوص المتحررة” في امتحانات مناهج اللغة العربية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية

إمام عاشور

بعد مناسك العمرة.. إجراء جديد في الأهلي ضد إمام عاشور

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

ترشيحاتنا

الزمالك

معتمد جمال: لم نستغل الفرص أمام زيسكو.. وحظوظنا في التأهل لا تزال قائمة

مرموش

صلاح يتحدى مرموش.. تشكيل مباراة ليفربول ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي

هيثم فاروق

هيثم فاروق يطالب بالسعة الكاملة للاستاد في مباراة الزمالك وكايزر تشيفز

بالصور

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة
وصفات طبيعية للعناية بالبشرة

لغذاء لذيذ..فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة
فراخ بانيه بالموزاريلا مع إسباجيتي بالصلصة

حرقة المعدة.. أسباب غير متوقعة ستغير نظرتك تمامًا

حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه
حرقة المعدة ليست كما تظن..اسباب غير متوقعه

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك
8 مقبلات رمضان على أصولها لا غنى عنها على سفرتك

فيديو

محمود حجازي

مرة اجتماع وأخرى يشرب الشاي.. زوجة محمود حجازي تكشف تناقضات اعترافاته في التحقيق

أسرار محمد صلاح

أسرار محمد صلاح داخل ليفربول.. من مطربه المفضل ومن أقرب أصدقائه

أيمن بهجت قمر

هنيدي أنقذني وطلعت همي الأفلام.. أيمن بهجت قمر يكشف كواليس حياته وأعماله الفنية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب : الفخراني وجائزة الاستحقاق

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: فتور الدراما في رمضان 2026.. هل تطفئ المنصات حرارة اللمة؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي: مصر أعادت رسم خارطة النفوذ مع تركيا

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: "التابوت النووي" وانتفاضة الشوارع.. هل تكتب عُمان الفصل الأخير للجمهورية الإسلامية؟

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد