مدرب المنتخب الألماني يراقب باومان تحسبًا لغياب تير شتيجن عن كأس العالم

يتواجد يوليان ناجلسمان، المدير الفني لمنتخب ألمانيا، في مدرجات مباراة بايرن ميونيخ أمام هوفنهايم، مساء الأحد، ضمن منافسات الدوري الألماني، من أجل متابعة مستوى الحارس أوليفر باومان، في ظل الغموض الذي يحيط بموقف مارك أندريه تير شتيجن وإمكانية لحاقه بالفترة المقبلة.

كان نادي جيرونا الإسباني قد أعلن خضوع الحارس الألماني لعملية جراحية ناجحة، مشيرًا إلى أن موعد عودته للمشاركة يتوقف على مدى استجابته لبرنامج التأهيل الطبي، دون تحديد إطار زمني واضح لعودته إلى الملاعب.

وتعرض تير شتيجن، صاحب الـ33 عامًا، لإصابة في الفخذ خلال مشاركته مع جيرونا أمام ريال أوفيدو يوم 31 يناير الماضي، وذلك بعد فترة قصيرة من انتقاله إلى النادي الإسباني على سبيل الإعارة من برشلونة، في خطوة هدفها استعادة حساسية المباريات والمشاركة بانتظام.

وجاءت الإعارة في إطار سعي تير شتيجن للحفاظ على مكانته كحارس أساسي للمنتخب الألماني، خاصة بعدما غاب لعدة أشهر في وقت سابق بسبب خضوعه لجراحة في الظهر خلال يوليو 2025، قبل أن تعرقل الإصابة الجديدة خططه مجددًا.

وتثير هذه الإصابة مخاوف داخل الجهاز الفني للمنتخب الألماني، لاحتمالية غياب تير شتيجن عن نهائيات كأس العالم المقبلة، المقررة إقامتها صيفًا في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ما دفع ناجلسمان لإعادة تقييم خياراته في مركز حراسة المرمى.

في هذا السياق، يبرز اسم أوليفر باومان كخيار مطروح بقوة، بعدما سبق له تعويض غياب تير شتيجن خلال مشوار التصفيات، إلى جانب عودة الحديث عن المخضرم مانويل نوير، حارس بايرن ميونيخ، رغم تمسكه حتى الآن بقراره السابق بالاعتزال الدولي.