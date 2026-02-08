قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
4 مفاجآت منتظرة.. مصطفى بكري: أحد المحافظين يبرز بقوة ضمن التشكيل الوزاري الجديد
نتنياهو يعتزم زيارة المجر الشهر المقبل للمشاركة في قمة قادة اليمين العالمية (CPAC)
دفء مفاجئ في عز الشتاء .. والأرصاد توضح
جودة عالمية وأسعار منافسة.. الأردن تطلع للتعاون مع قناة السويس لبناء اليخوت السياحية
حلمي عبد الباقي يكشف نتيجة جلسة التحقيق معه في نقابة المهن الموسيقية..خاص
إجراءات عاجلة لضبط أسعار الدواجن قبل رمضان.. والحبس عقوبة الزيادات غير المبررة
4 مفاجآت في التعديل الوزاري أمام "النواب" الثلاثاء.. وحركة محافظين واسعة تلي التشكيل
حصة الأسواق الناشئة تتجاوز 56% من إجمالى الناتج العالمى.. تفاصيل
قيادي بحزب الجيل: استقبال الرئيس الصومالي يعكس حنكة القيادة المصرية في قراءة مشهد الإقليم
شراكة استراتيجية.. وزير الخارجية لنظيره اليوناني: يجب سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية في غزة
درجات حرارة مرتفعة.. الأرصاد تكشف مفاجأت هامة عن حالة الطقس
الإمارات ترحب بخطة السلام الشاملة للسودان وتؤكد دعمها لوقف فوري لإطلاق النار
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تشكيل بايرن ميونيخ في مواجهة هوفنهايم بالدوري الألماني

بايرني ميونيخ
بايرني ميونيخ
أعلن فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونخ الألماني، تشكيل البافاري لمواجهة هوفنهايم، المقرر انطلاقها مساء اليوم، على ملعب «أليانز أرينا»، ضمن منافسات الجولة الـ21 من بطولة الدوري الألماني «البوندسليجا».

تشكيل بايرن ميونخ أمام هوفنهايم:

حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: أوباميكانو – تاه – ألفونسو ديفيز – ستانيشيتش

خط الوسط: أوليز – جنابري – لويس دياز – بافلوفيتش – كيميش

خط الهجوم: هاري كين

ترتيب الدوري الألماني

ويدخل بايرن ميونخ اللقاء متربعًا على صدارة جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 51 نقطة من 20 مباراة، بينما يحتل هوفنهايم المركز الثالث برصيد 42 نقطة، وهي الحصيلة الأعلى في تاريخ النادي بعد مرور 20 جولة من المسابقة.

ويعاني الفريق البافاري من تذبذب في النتائج المحلية خلال الفترة الأخيرة، بعدما تعادل في الجولة الماضية أمام هامبورج بنتيجة 2-2، وتلقى خسارته الأولى هذا الموسم أمام أوجسبورج بنتيجة 2-1، إلا أنه لا يزال يمتلك أقوى خط هجوم في تاريخ الدوري الألماني في هذه المرحلة، بتسجيله 74 هدفًا، بمعدل يقترب من 3.7 أهداف في المباراة الواحدة.

وتشير المواجهات التاريخية إلى أفضلية واضحة لبايرن ميونخ، الذي حقق الفوز في 7 من آخر 10 مباريات جمعته مع هوفنهايم، من بينها الفوز في لقاء الدور الأول بنتيجة 4-1.

ويسعى بايرن ميونخ لتحقيق فوز مقنع يقربه خطوة جديدة من الحفاظ على لقب الدوري الألماني، في ظل ترقب لما ستسفر عنه مباراة بوروسيا دورتموند أمام فولفسبورج، التي قد تقلص الفارق إلى ثلاث نقاط حال فوز دورتموند.

