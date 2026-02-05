نجم بايرن ميونيخ البديل.. موعد رحيل محمد صلاح عن ليفربول

علق جيرمان بينانت لاعب ليفربول السابق، علي مصير محمد صلاح مع الريدز في قادم الأيام.

وقال جيرمان بينانت خلال تصريحاته أبرزتها صحيفة ليفربول إيكو، إن تراجع مستوى محمد صلاح واضح للجميع والأشهر القليلة المتبقية من هذا الموسم ستكون الآخيرة للاعب.

وتابع: الأمر مختلف تمامًا عما رأيناه من صلاح خلال المواسم الثمانية الماضية، ومن الطبيعي أن يأتي وقت لكل لاعب يبدأ فيه بالتراجع تدريجيًا، وهذا ما يحدث للنجم المصري الآن.

وواصل: ليفربول سيقبل برحيل محمد صلاح إذا جاء عرض مناسب لضمه، وإذا كان أحد أندية الدوري السعودي مستعدًا لدفع مبلغ جيد لضم اللاعب، فلن تمانع إدارة ليفربول برحيله.

وأضاف: إذا رحل صلاح عن صفوف الريدز، خلال الفترة المقبلة، فسيكون على ليفربول التعاقد مع بديل مناسب، مثل مايكل أوليس، لاعب بايرن ميونخ.