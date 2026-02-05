قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الدولار وتراجع اليورو في ظل ترقب سياسات الفائدة عالميًا
دعاء اليوم 17 من شعبان لتيسير الزواج.. اغتنمه وردده الآن
وزير خارجية فرنسا: مكافحة تنظيم داعش يمثل أولوية قصوى بالنسبة لنا
تعزيز الاقتصاد والابتكار العربي.. الجزائر تتعهد بدور قيادي في التنمية المشتركة
أميرة قمر تنقل تفاصيل انطلاق اجتماع الدورة الـ 117 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
عبد السلام الجبلي: ارتفاع الصادرات الزراعية لـ 11.5 مليار دولار طفرة نوعية وشهادة ثقة دولية
لجمع نخبة الخريجين حول العالم.. «طب الزقازيق» تبحث عن عقولها المتميزة داخل مصر وخارجها |تفاصيل
رسميا.. الزمالك يواجه كايزر تشيفز 14 فبراير بـ الكونفدرالية
بسبب خلافات مع زوجة والده.. شاب ينهي حياته في المنيا
حاول بيع صفحاتها.. 21 فبراير محاكمة المدير السابق لحسابات شيرين عبد الوهاب
وزير التعليم العالي يلتقي ممثلي منظمة اليونسكو لبحث تعزيز التعاون الرقمي التعليمي بالقارة الإفريقية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الفرعون المصري يغري الاتحاد.. هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

محمد صلاح
محمد صلاح
منتصر الرفاعي

يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اهتمامات الدوري السعودي للمحترفين في ظل تحركات متسارعة من جانب مسؤولي المسابقة لمراقبة وضعه مع ليفربول تمهيدا لفتح قنوات تواصل رسمية خلال الأسابيع المقبلة في صفقة مرشحة لأن تكون الأضخم جماهيريًا في تاريخ الكرة السعودية.

تقارير: الموسم الحالي قد يكون الأخير لصلاح مع ليفربول

وكشفت تقارير سابقة لموقع «فوتبول ترانسفير» العالمي أن الموسم الجاري قد يمثل المحطة الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول، رغم مكانته الاستثنائية داخل النادي خاصة بعد توتر علاقته بالمدير الفني آرني سلوت إثر استبعاده من التشكيل الأساسي في أكثر من مناسبة.

وشعر النجم المصري في تلك الفترة بأنه أصبح «كبش فداء» لتراجع نتائج الفريق، إلى جانب استيائه من إخلال النادي ببعض الوعود التي تلقاها قبل توقيع عقده الأخير لمدة عامين. 

ورغم تراجع حدة الخلافات لاحقًا، فإن انخفاض مستواه مقارنة بموسم 2025-2026 الاستثنائي عزز من احتمالية رحيله بنهاية الموسم.

الاتحاد الوجهة الأقرب.. وصلاح البديل المنتظر لبنزيما

ويضع الدوري السعودي محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، على رأس أولويات لجنة الاستقطابات وسط اتجاه قوي لضمه إلى صفوف الاتحاد بداية من الموسم المقبل ليكون البديل الأبرز للفرنسي كريم بنزيما، الذي أنهى ارتباطه بالنادي بعد رفضه عرض تمديد وصفه بـ«المهين» رغم قيادته الفريق لتحقيق ثنائية محلية تاريخية منذ انتقاله من ريال مدريد عام 2023.

غضب رونالدو يتصاعد داخل النصر

في المقابل، يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة استياء متزايدة داخل السعودية بعدما شعر بأن نادي النصر لا يحظى بنفس الدعم في سوق الانتقالات مقارنة بمنافسيه خاصة الهلال والاتحاد وهو ما كان واضحًا منذ صفقة انتقال كريم بنزيما، قبل أن تتفاقم الأمور مؤخرًا مع تطورات ملف محمد صلاح.

البعد الجماهيري يزيد تعقيد المشهد

ولا يقتصر تأثير صفقة صلاح المحتملة على الجانب الفني فقط إذ تشير التوقعات إلى تفوقه في الشعبية والحضور الإعلامي داخل المملكة حال إتمام انتقاله ما قد يزيد من إحباط رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والذي يمر بالفعل بفترة من التذمر.

عقد ممتد وغياب مثير للجدل

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لمدة 18 شهرًا إضافية إلا أن مصادر مقربة تؤكد تصاعد غضبه مؤخرًا وهو ما انعكس على غيابه عن مواجهة فريقه أمام الرياض في الدوري في خطوة فسرها كثيرون على أنها رسالة احتجاج غير مباشرة على ما يراه معاملة غير عادلة من إدارة النادي.

صيف مشتعل وصراع نجوم في الملاعب السعودية

وبين تحركات الاتحاد لضم محمد صلاح وتصاعد غضب كريستيانو رونالدو، تلوح في الأفق ملامح صيف ساخن في الدوري السعودي، قد يشهد فصولًا جديدة من صراع النجوم، ويعيد رسم خريطة القوة الجماهيرية والفنية داخل الملاعب السعودية.

محمد صلاح ليفربول الدوري السعودي الدوري الانجليزي كرستيانو رونالدو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

مصادر تكشف لـ"صدى البلد" آخر تطورات التعديل الوزاري المقبل

وزير التربية والتعليم

مواعيد الدراسة في رمضان 2026 .. توضيح عاجل بشأنها

الاهلي

وفاة زوجة نجم الأهلي السابق.. اعرف موعد صلاة الجنازة

أسعار الدواجن

قبل رمضان والأعياد.. أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع

اسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مباشر

إمام عاشور

ملهي ليلي ولا كبدة جملي؟.. سهرة إمام عاشور تفجر بركان الغضب في الأهلي

هل يجوز صيام أيامًا في النصف الثاني من شهر شعبان؟

هل يجوز صيام أيام في النصف الثاني من شهر شعبان؟.. الأزهر يحسم الجدل

موعد صرف مرتبات شهر مارس 2026

بعد قرار المالية.. موعد صرف مرتبات شهري فبراير ومارس 2026

ترشيحاتنا

هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شعبان

هل يجوز أن أصوم أيامًا في النصف الثاني من شعبان؟.. الأزهر للفتوى يجيب

الدكتور حسين الثقافي

الدكتور حسين الثقافي يستعرض فلسفة الميراث في الإسلام وضمانات الأمن السيبراني في ظل الدستور

الاستعداد الروحي لشهر رمضان..ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

الاستعداد الروحي لشهر رمضان.. ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يبدأ موسمًا جديدًا السبت المقبل

بالصور

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية
القوات المسلحة تنظم عددا من الزيارات لأسر الشهداء إلى الأكاديمية العسكرية المصرية

الشرقية تنظم زيارة لأعضاء منتدى الطفل المصري لمعرض القاهرة للكتاب

محافظة الشرقية
محافظة الشرقية
محافظة الشرقية

كنز طبيعي لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا الصحية؟

\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟
\كنز طبيعى لجسمك.. ما هى فوائد القرصيا؟

كالسيوم وحديد.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب ؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول حفنة من الزبيب؟

فيديو

اغتيال سيف الإسلام القذافي

4 أشخاص السبب.. تفاصيل اغتيال سيف الإسلام القذافي وفرار المنفذين بعد الاشتباكات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

المزيد