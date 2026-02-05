الفرعون المصري يغري الاتحاد.. هل ينتقل محمد صلاح إلى الدوري السعودي؟

يتصدر النجم المصري محمد صلاح قائمة اهتمامات الدوري السعودي للمحترفين في ظل تحركات متسارعة من جانب مسؤولي المسابقة لمراقبة وضعه مع ليفربول تمهيدا لفتح قنوات تواصل رسمية خلال الأسابيع المقبلة في صفقة مرشحة لأن تكون الأضخم جماهيريًا في تاريخ الكرة السعودية.

تقارير: الموسم الحالي قد يكون الأخير لصلاح مع ليفربول

وكشفت تقارير سابقة لموقع «فوتبول ترانسفير» العالمي أن الموسم الجاري قد يمثل المحطة الأخيرة لمحمد صلاح بقميص ليفربول، رغم مكانته الاستثنائية داخل النادي خاصة بعد توتر علاقته بالمدير الفني آرني سلوت إثر استبعاده من التشكيل الأساسي في أكثر من مناسبة.

وشعر النجم المصري في تلك الفترة بأنه أصبح «كبش فداء» لتراجع نتائج الفريق، إلى جانب استيائه من إخلال النادي ببعض الوعود التي تلقاها قبل توقيع عقده الأخير لمدة عامين.

ورغم تراجع حدة الخلافات لاحقًا، فإن انخفاض مستواه مقارنة بموسم 2025-2026 الاستثنائي عزز من احتمالية رحيله بنهاية الموسم.

الاتحاد الوجهة الأقرب.. وصلاح البديل المنتظر لبنزيما

ويضع الدوري السعودي محمد صلاح، البالغ من العمر 33 عامًا، على رأس أولويات لجنة الاستقطابات وسط اتجاه قوي لضمه إلى صفوف الاتحاد بداية من الموسم المقبل ليكون البديل الأبرز للفرنسي كريم بنزيما، الذي أنهى ارتباطه بالنادي بعد رفضه عرض تمديد وصفه بـ«المهين» رغم قيادته الفريق لتحقيق ثنائية محلية تاريخية منذ انتقاله من ريال مدريد عام 2023.

غضب رونالدو يتصاعد داخل النصر

في المقابل، يعيش البرتغالي كريستيانو رونالدو حالة استياء متزايدة داخل السعودية بعدما شعر بأن نادي النصر لا يحظى بنفس الدعم في سوق الانتقالات مقارنة بمنافسيه خاصة الهلال والاتحاد وهو ما كان واضحًا منذ صفقة انتقال كريم بنزيما، قبل أن تتفاقم الأمور مؤخرًا مع تطورات ملف محمد صلاح.

البعد الجماهيري يزيد تعقيد المشهد

ولا يقتصر تأثير صفقة صلاح المحتملة على الجانب الفني فقط إذ تشير التوقعات إلى تفوقه في الشعبية والحضور الإعلامي داخل المملكة حال إتمام انتقاله ما قد يزيد من إحباط رونالدو، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، والذي يمر بالفعل بفترة من التذمر.

عقد ممتد وغياب مثير للجدل

ويمتد عقد كريستيانو رونالدو مع النصر لمدة 18 شهرًا إضافية إلا أن مصادر مقربة تؤكد تصاعد غضبه مؤخرًا وهو ما انعكس على غيابه عن مواجهة فريقه أمام الرياض في الدوري في خطوة فسرها كثيرون على أنها رسالة احتجاج غير مباشرة على ما يراه معاملة غير عادلة من إدارة النادي.

صيف مشتعل وصراع نجوم في الملاعب السعودية

وبين تحركات الاتحاد لضم محمد صلاح وتصاعد غضب كريستيانو رونالدو، تلوح في الأفق ملامح صيف ساخن في الدوري السعودي، قد يشهد فصولًا جديدة من صراع النجوم، ويعيد رسم خريطة القوة الجماهيرية والفنية داخل الملاعب السعودية.