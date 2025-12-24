دعم مجتمعي يخفف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

في رسالة واضحة تؤكد تكاتف الدولة مع المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات توزيع عدد من المساعدات الإنسانية والاجتماعية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «إكرام للتنمية»، داخل استاد سوهاج الرياضي.

وشملت المساعدات توزيع 10 أجهزة عرائس للفتيات المقبلات على الزواج، إلى جانب 500 كرتونة مواد غذائية، و500 بطانية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر البسيطة، وتوفير سبل الدعم الاجتماعي لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

محافظة سوهاج

وجاءت الفعالية بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والدكتور إسلام أمين، مؤسس مؤسسة إكرام للتنمية، والدكتور كارم الفقي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه المبادرات تعكس الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية، مثمنًا التعاون المثمر مع مؤسسة «إكرام للتنمية» في تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومشددًا على حرص المحافظة على دعم كل المبادرات الجادة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما حرص المحافظ على تهنئة الفتيات المستفيدات من أجهزة العرائس، متمنيًا لهن حياة زوجية مستقرة وسعيدة، ومؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزز من مفهوم التنمية الشاملة داخل المجتمع السوهاجي.