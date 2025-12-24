قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر: اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين باليمن يمثل بارقة أمل نحو توحيد الصف
الداخلية تيسر إجراءاتها على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات الشرطية
الوزراء يصدر تحليلا جديدا حول آفاق صناعة الغزل والنسيج ويستعرض أبرز التجارب الدولية والفرص المحلية
استبعاد الشبهة الجنائية.. براءة والدة المتهم بالاعتداء علي مدرس بالإسماعيلية باستخدام المقص
في خريطة رأس السنة| إطلالة ريهام عبد الغفور تثير الجدل.. ونقابة الممثلين تتوعد المشبوهين
إيران وغزة في صدارة المباحثات| نتنياهو يحدد أولويات لقائه المنتظر مع ترامب.. تفاصيل
أسعار جرامات الذهب اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
ترقب في محطات الوقود.. أسعار البنزين والسولار اليوم الأربعاء 24 ديسمبر 2025
البرلمان الجزائري يصوت على قانون يجرم الاستعمار الفرنسي
قبل لقاء الجمعة .. هل ينجح منتخب مصر فى التفوق القاري أم تتواصل عقدة جنوب إفريقيا التاريخية؟
بابا نويل يوزع هداياه على السائحين داخل فنادق البحر الأحمر احتفالًا بأعياد الكريسماس
القبض على المتهمين بالتعدى على سائق بالسويس
محافظات

دعم مجتمعي يخفف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في سوهاج

جانب من حفل التوزيع بسوهاج
جانب من حفل التوزيع بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في رسالة واضحة تؤكد تكاتف الدولة مع المجتمع المدني لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، شهد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، فعاليات توزيع عدد من المساعدات الإنسانية والاجتماعية على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتعاون مع مؤسسة «إكرام للتنمية»، داخل استاد سوهاج الرياضي.

وشملت المساعدات توزيع 10 أجهزة عرائس للفتيات المقبلات على الزواج، إلى جانب 500 كرتونة مواد غذائية، و500 بطانية، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر البسيطة، وتوفير سبل الدعم الاجتماعي لهم، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

محافظة سوهاج

وجاءت الفعالية بحضور الدكتور محمد حلمي، السكرتير العام المساعد لمحافظة سوهاج، والدكتور إسلام أمين، مؤسس مؤسسة إكرام للتنمية، والدكتور كارم الفقي، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، بالإضافة إلى ممثلي مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية المشاركة.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه المبادرات تعكس الدور المحوري لمؤسسات المجتمع المدني كشريك أساسي في جهود التنمية، مثمنًا التعاون المثمر مع مؤسسة «إكرام للتنمية» في تلبية احتياجات الفئات الأولى بالرعاية، ومشددًا على حرص المحافظة على دعم كل المبادرات الجادة التي تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين.

كما حرص المحافظ على تهنئة الفتيات المستفيدات من أجهزة العرائس، متمنيًا لهن حياة زوجية مستقرة وسعيدة، ومؤكدًا أن المحافظة مستمرة في دعم مثل هذه الفعاليات التي تُسهم في تحقيق التكافل الاجتماعي، وتعزز من مفهوم التنمية الشاملة داخل المجتمع السوهاجي.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج

