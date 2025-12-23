قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قرار عاجل من المحكمة في طعن نادي الزمالك على قرار سحب أرض أكتوبر
سموتريتش: نتنياهو وجه بتوسيع “شرعنة” الاستيطان في الضفة الغربية
خدمات طب الأسرة المتكاملة بـ5 جنيهات فقط.. طفرة في خدمات الـتأمين الصحي الشامل
جراحة دقيقة لاستئصال "كيس سحائي" وإصلاح عيوب خلقية معقدة لرضيع بأسيوط
الذهب في الصاعد.. رسالة عاجلة من الشعبة للمقبلين على الزواج
صحة غزة: إرتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة لـ 70,942 شهيدا
البرلمان التركي يوافق على تمديد مهمة الجيش في ليبيا لمدة عامين
مهيب عبد الهادي يثير الجدل بشأن حسام حسن
5 قتلى في تحطم طائرة تابعة للبحرية المكسيكية قبالة سواحل أمريكية
المخرج حسام حامد: «كارثة طبيعية» مغامرة واقعية.. وارتجال محمد سلام دفعنا لإعادة تصوير مشهد أكثر من مرة|حوار
حقيقة نقل الكينج محمد منير للمستشفى بعد وعكة صحية
العد التنازلي بدأ.. موعد رد شهادات الـ27% من البنك الأهلي وبنك مصر رسميًا
محافظات

فريق طبي بمستشفيات سوهاج الجامعية ينجح في إجراء جراحة دقيقة لاستئصال ورم سرطاني خبيث بالعين

الفريق الطبي القائم على العملية
الفريق الطبي القائم على العملية
سوهاج _ أنغام الجنايني

أعلن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، نجاح فريق طبي متخصص بمستشفيات سوهاج الجامعية في إجراء عملية جراحية معقدة ودقيقة لاستئصال ورم سرطاني خبيث بالعين اليمنى.

امتد إلى عضلات العين وعظام حجاج العين السفلى والعلوية، بالإضافة إلى عظام الأنف، وذلك بقسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي القديم.

مستشفى سوهاج الجامعي 

وأكد "النعماني"أن هذا النجاح يعكس الكفاءة العالية للأطقم الطبية بمستشفيات الجامعة، وقدرتها على إجراء الجراحات الكبرى والدقيقة، مشيدًا بالتكامل بين الأقسام الطبية المختلفة.

وحرص الجامعة على دعم القطاع الصحي وتقديم خدمات طبية متقدمة لأبناء محافظة سوهاج ومحافظات الصعيد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور مجدي القاضي عميد كلية الطب البشري، أن الحالة خضعت لتدخل جراحي دقيق تم خلاله استئصال الورم بالكامل مع أخذ حد أمان جراحي، إلى جانب استئصال العين اليمنى والعضلات المحيطة بها، نظرًا لامتداد الورم.

وذلك حفاظًا على حياة المريض ومنع انتشار الخلايا السرطانية، وقام الفريق الطبي خلال العملية بـ وضع مقلة عين صناعية، إلى جانب إعادة بناء وتعويض منطقة الاستئصال باستخدام سديلة جلدية مأخوذة من أسفل البطن، بما يحقق أفضل النتائج الوظيفية والتجميلية الممكنة للمريض.

وفي السياق ذاته، اضاف الدكتور أحمد كمال المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، أن العملية أُجريت داخل قسم جراحة التجميل بالمستشفى الجامعي القديم، بمشاركة فريق طبي متعدد التخصصات من أقسام جراحة التجميل، وطب وجراحة العيون، والتخدير.

وأكد توافر الإمكانيات الطبية والتجهيزية اللازمة لإجراء مثل هذه العمليات المعقدة داخل مستشفيات الجامعة.

ضم الفريق الطبي من قسم جراحة التجميل الدكتور أحمد جابر عبد المجيد أستاذ مساعد، الدكتور ضياء الدين عبد الرحيم مدرس مساعد، الدكتور عبد الرحمن صالح طبيب مقيم، ومن قسم طب وجراحة العيون الدكتور علي محمود إسماعيل أستاذ بالقسم، الدكتور عمرو محمد حسن طبيب مقيم.

ومن أطباء التخدير الدكتور محمود عادل مدرس مساعد، الدكتورة ميرل نصري معيد بالقسم التخدير، الدكتور أحمد عويس طبيب مقيم. فريق التمريض مستر على كاظم ومس سمر.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج اخبار جامعة سوهاج مستشفى سوهاج الجامعي مستشفى

بالصور

أحسن من الجاهز.. طريقة عمل النسكافيه في البيت

طريقة عمل النسكافيه في البيت

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

أغرب 5 أخطاء شائعة في العناية بالشعر… والمصابون لا يشعرون بها

هل تصدقين؟ مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

مشروب صباحي بسيط قد يزيد خطر الشيخوخة المبكرة

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك.. تفاصيل حالته الصحية

قلق بين الجمهور بعد ظهور الفنان إدوارد على كرسي متحرك… تفاصيل حالته الصحية

