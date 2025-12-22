قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

جامعة سوهاج توقع بروتوكولي تعاون مع شركة مياه الشرب والإسكان لخدمة المجتمع

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

وقع الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، بروتوكولين تعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج، و آخر مع مديريه الإسكان بسوهاج، بحضور كلا من المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس إدارة ‏شركة مياه الشرب والصرف الصحي والعضو المنتدب والمهندسة هبة محمد عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بسوهاج.

والدكتور طلعت علي أحمد عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد خالد عبد اللاه مدير مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الانتمائية بهدف ربط خدمات مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بالكلية.

وذلك من أجل خدمة المجتمع من خلال المشروعات التى تقوم بها الدولة، والتى تعد أعمدة الثروة القومية وتشكل أهم المحاور الرئيسية فى برامج التنمية، والتي تشهد عصرًا مزدهرًا في الوقت الحالي لما توليه الدولة من رعاية واهتمام.

وأشاد النعماني، بالتعاون المتواصل والمستمر والمثمر مع كلا من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، وكذلك مديريه الإسكان بسوهاج فى مجالات تبادل الخبرات الأكاديمية والتطبيقية بين الطرفين.

وأكد على أن مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بكلية الهندسة يعد واحداََ من المراكز الخدمية التابعة للجامعة والمتميزة على مستوى المحافظة، حيث يضم كوكبة من الأكاديميين والمتخصصين المتميزين، كما يضم معامل متخصصة تغطي كافة المجالات العلمية والبحثية والاستشارية والتدريبية، والتى تخدم المجتمع وتساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشار المهندس محمد صلاح الدين، إلى أن البروتوكول يأتي في ضوء تحقيق الخطة الإستراتيجية للمجتمع السوهاجي، من خلال تعظيم الاستفادة من مركز الاستشارات الهندسية، وتلبية احتياجات المجتمع.

جامعة سوهاج

وذلك عن طريق الاستعانة بالجامعة كبيت خبرة علمي كبير، يساهم في تقديم الخدمات المجتمعية والاستشارات الفنية والهندسية، وعمل دراسات وبحوث واختبارات ومعاينات،

وأضافت المهندسه هبه محمد عبد الحميد أن البروتوكول يشمل أيضاً إعداد التقارير ومراجعة وتقييم الحالة الفنية والإشراف على تنفيذ كافة المشروعات التنموية على أعلى مستوى من الجودة، وان مده البرتوكول 3 سنوات من تاريخ توقيعه ويجدد بموافقة الطرفين.

وقال الدكتور طلعت علي أحمد، أن بنود البروتوكول نصت على عقد دورات وندوات وورش عمل و مؤتمرات علمية مشتركة لخدمة الجهتين.

وذلك إلى جانب المساهمة فى أعمال الدراسات والبحوث والاختبارات المعملية من خلال نخبة متميزة من الأكاديميين والفنيين التابعين للطرفين، وأيضاً المشاركة فى أعمال التصميمات وإعداد المقياسات من خلال الأساتذة والمتخصصين من مركز الاستشارات الهندسية.

ملك احمد زاهر تثير الجدل بقوما الممشوق ورشاقتها |شاهد
غادة عبد الرازق
مصنع
هيفاء وهبي تثير الجدل بإنوثتها بتصميم فستان ملفت
