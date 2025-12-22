قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الدفاع المدني بغزة: وفاة 20 شخصا جراء انهيار منازل منذ مطلع الشهر
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 22 - 12 - 2025 والقنوات الناقلة
لو حاسس إنك مخنوق والدنيا قفلت معاك.. عليك بـ5 وصايا من سيدنا علي
طقس اليوم| شديد البرودة صباحاً ومساءً ..والشبورة على الطرق
العملات الأجنبية في البنك الأهلي مستهل التعاملات
أول تعليق من إدوارد بعد تعرضه لوعكة صحية.. خاص
نجوم الدوري المصري يخطفون الأضواء في كأس أمم أفريقيا
الجدول الزمني لجولة الإعادة في الدوائر الـ19 الملغاة بانتخابات النواب
كيف نظلم أنفسنا.. احذر عاقبة هذه الأمور في شهر رجب
وفقا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر الآن
هجوم بطائرة مسيرة يخلف أضرارا في ميناء فولنا الروسي
حامد حمدان يقترب من الأهلي.. وغموض حول مستقبل ديانج
محافظات

عليا دين 1500 جنيه.. استجابة إنسانية من محافظ سوهاج تعيد الأمل لمواطنة

جانب من الموقف الإنساني بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا بين أهالي سوهاج، جسّد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، نموذجًا للمسؤول القريب من المواطنين، بعدما استجاب بشكل فوري لشكوى سيدة بسيطة استوقفته خلال جولة ميدانية، قائلة له بعفوية:" عليا دين 1500 جنيه ومش قادرة أسدده".

الواقعة حدثت أثناء جولة المحافظ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية بنطاق المحافظة، حيث حرص كعادته على الاستماع المباشر للمواطنين والتعرف على مشكلاتهم دون وسيط.

جولة محافظ بروح إنسان

وخلال الجولة، تقدمت السيدة، التي بدت عليها ملامح الإرهاق وضيق الحال، لتعرض أزمتها المالية، موضحة أن المبلغ المتراكم عليها بات عبئًا ثقيلًا يهدد استقرارها المعيشي.

ولم يتردد محافظ سوهاج لحظة، إذ بادر بإخراج المبلغ من جيبه الشخصي وسلّمه للسيدة، قائلًا لها:" أنا تحت أمرك"، في موقف إنساني بسيط في كلماته، عميق في دلالاته، عكس حرصه على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

المشهد ترك أثرًا بالغًا في نفوس الحاضرين، حيث عبّر عدد من المواطنين عن تقديرهم لهذا التصرف، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعزز الثقة بين الشارع والمسؤول، وتؤكد أن العمل التنفيذي لا يقتصر فقط على القرارات والمكاتب، بل يمتد إلى التفاعل الإنساني المباشر.

ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يحرص محافظ سوهاج على تنفيذها بشكل مستمر، لمتابعة مستوى الخدمات، والوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، والعمل على حلها بشكل عاجل.

رسالة إنسانية حملها هذا المشهد، مفادها أن الرحمة والإنصات قد يكونان أحيانًا أقوى من أي قرار، وأن المسؤول حين يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، يصنع فارقًا حقيقيًا في حياة الناس.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج محافظ سوهاج سيدة جنيه دين

