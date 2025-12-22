عليا دين 1500 جنيه.. استجابة إنسانية من محافظ سوهاج تعيد الأمل لمواطنة

في مشهد إنساني لاقى تفاعلًا واسعًا بين أهالي سوهاج، جسّد اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، نموذجًا للمسؤول القريب من المواطنين، بعدما استجاب بشكل فوري لشكوى سيدة بسيطة استوقفته خلال جولة ميدانية، قائلة له بعفوية:" عليا دين 1500 جنيه ومش قادرة أسدده".

الواقعة حدثت أثناء جولة المحافظ لمتابعة عدد من الملفات الخدمية بنطاق المحافظة، حيث حرص كعادته على الاستماع المباشر للمواطنين والتعرف على مشكلاتهم دون وسيط.

جولة محافظ بروح إنسان

وخلال الجولة، تقدمت السيدة، التي بدت عليها ملامح الإرهاق وضيق الحال، لتعرض أزمتها المالية، موضحة أن المبلغ المتراكم عليها بات عبئًا ثقيلًا يهدد استقرارها المعيشي.

ولم يتردد محافظ سوهاج لحظة، إذ بادر بإخراج المبلغ من جيبه الشخصي وسلّمه للسيدة، قائلًا لها:" أنا تحت أمرك"، في موقف إنساني بسيط في كلماته، عميق في دلالاته، عكس حرصه على تخفيف المعاناة عن كاهل المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.

المشهد ترك أثرًا بالغًا في نفوس الحاضرين، حيث عبّر عدد من المواطنين عن تقديرهم لهذا التصرف، مؤكدين أن مثل هذه المواقف تعزز الثقة بين الشارع والمسؤول، وتؤكد أن العمل التنفيذي لا يقتصر فقط على القرارات والمكاتب، بل يمتد إلى التفاعل الإنساني المباشر.

ويأتي هذا الموقف ضمن سلسلة من الجولات الميدانية التي يحرص محافظ سوهاج على تنفيذها بشكل مستمر، لمتابعة مستوى الخدمات، والوقوف على مشكلات المواطنين على أرض الواقع، والعمل على حلها بشكل عاجل.

رسالة إنسانية حملها هذا المشهد، مفادها أن الرحمة والإنصات قد يكونان أحيانًا أقوى من أي قرار، وأن المسؤول حين يضع الإنسان في مقدمة أولوياته، يصنع فارقًا حقيقيًا في حياة الناس.