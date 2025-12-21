الإعدام شنقا لزوجين انهيا حياة جارهما وأصابا نجليه في سوهاج

طمع الجاران في جارهما، فسرقا ماله ومصوغاته بمساعدة زوجة أحدهما، ولم يكتفيا بالسرقة، بل أقدما على إنهاء حياة جارهما وإصابة نجليه. فجاء القصاص بالإعدام شنقًا ليكون رادعًا لأمثالهما، وزاجرًا عن ارتكاب مثل هذه الجرائم اللاإنسانية.

الإعدام شنقا

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات سوهاج زوجين بالإعدام شنقًا، لقيامهما بإنهاء حياة جارهما وإصابة نجليه، بقصد سرقة مبلغ مالي ومصوغات ذهبية، بقرية أم دومة التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج.



صدر الحكم برئاسة المستشار محمد زين علي عمرو، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار عمر فهمي عبد الرحمن، رئيسًا بالمحكمة، والمستشار أحمد طلبة، نائب رئيس المحكمة، وبأمانة سر محمد العربي.

بلاغ بوصول جثة ومصابين



وتعود وقائع القضية رقم 19547 لسنة 2024 جنايات مركز طما، إلى تلقي مركز شرطة طما بلاغًا بوصول كل من «سيد. إ. ح» جثة هامدة، ونجليه «فرحة» و«عبده» مصابين، إلى مستشفى طما المركزي، حيث جرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

التحريات تكشف غموض الواقعة



وكشفت تحريات وحدة مباحث مركز شرطة طما أن مرتكبي الواقعة هما حمادة. ع. س (38 عامًا)، عامل، وزوجته نورال. س. أ (37 عامًا)، ربة منزل، ومقيمان بقرية أم دومة.

وأوضحت التحريات أن المتهمين علما بقيام المجني عليه ببيع قطعة أرض واحتفاظه بثمنها داخل منزله، فبيّتا النية على سرقة المبلغ المالي، حيث أعد المتهم الأول منجلًا حديديًا، بينما أعدت المتهمة الثانية بلطة حديدية، وتسللا إلى منزل المجني عليه.

وأضافت التحريات أنه حال استشعار المجني عليه الأول بوجودهما، انهال عليه المتهم الأول بعدة ضربات على الرأس والوجه مستخدمًا المنجل الحديدي، فيما وجهت المتهمة الثانية ضربات مماثلة باستخدام البلطة الحديدية، كما قاما بطعنه بسكين في الرقبة، ما أدى إلى وفاته في الحال.



وعند شعور المتهمين باستيقاظ نجلي المجني عليه، قاما بالتعدي عليهما بالضرب على الرأس والوجه وأماكن متفرقة من الجسد باستخدام المنجل والبلطة، مما أسفر عن إصابتهما، ثم فرا هاربين من مكان الواقعة.