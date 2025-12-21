«هو أنا أنزل أشتغل مكانكم؟» محافظ سوهاج يفتح ملف الإشغالات ويأمر بحسم فوري بحي شرق

وجه اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، بتكثيف المراجعة العاجلة لملف الإشغالات بنطاق حي شرق ومركز ومدينة سوهاج، مؤكدًا أن الشارع حق أصيل للمواطن لا يجوز التعدي عليه.

وذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة لإعادة الانضباط وتحسين الصورة الحضارية للمحافظة.

وخلال جولته المفاجئة بحي شرق، أبدى المحافظ استياءه الشديد من استمرار وجود إشغالات واضحة تعوق حركة المارة والسيارات، موجّهًا حديثه لرئيس الحي بلهجة حاسمة: «هو أنا مفروض أنزل علشان أعمل شغلك؟»، في إشارة إلى تقصير واضح في التعامل مع المخالفات.

محافظة سوهاج

كما وجّه محافظ سوهاج تساؤلًا مباشرًا لرئيس مركز ومدينة سوهاج حول السماح بالاستيلاء على الأرصفة، قائلًا: «ليه نخلي واحد يستولى على الرصيف وانتوا سايبينه؟».

وشدد على أن التعدي على الأرصفة والطرق العامة خط أحمر، ولن يُسمح باستمراره أو التهاون معه.

وأكد المحافظ على ضرورة المتابعة اليومية الميدانية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مع التنفيذ الفوري لقرارات الإزالة، وعدم السماح بعودة الإشغالات مرة أخرى، بما يضمن تحقيق السيولة المرورية، ويحافظ على المظهر الحضاري اللائق بمحافظة سوهاج.