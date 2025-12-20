في زيارة للمحافظة .. رئيس حماة الوطن: اهمية توسيع المشاركة السياسية للحزب بعموم سوهاج

قام الفريق محمد عباس حلمي رئيس حزب حماة الوطن بزيارة إلى محافظة سوهاج يرافقه النائب أحمد بهاء شلبي رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس النواب للاطلاع على انشطة الحزب بمحافظة سوهاج والتواصل المباشر مع امانة سوهاج برئاسة النائب الدكتور مختار همام مرسي أمين عام الحزب لمحافظة سوهاج.

والتقي الفريق محمد عباس اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن الحزب بسوهاج وهم النائب محمد أبو النصر عضو مجلس الشيوخ و النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ والدكتورة صباح صابر عضو مجلس النواب و الأمناء المساعدين بالمحافظة .

وبحث رئيس الحزب مع الدكتور مختار وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ فرص التنمية في سوهاج و المشروعات التي تحتاجها محافظة سوهاج واي تحديات تواجه المواطن يمكن التغلب عليها واستمع من الحضور كافة الرؤى و المقترحات .

واكد رئيس الحزب على اهمية توسيع المشاركة السياسية للحزب بعموم المحافظة واثنى على عمل الحزب وجهوده في التواصل مع المواطنين .

ومن جانبه تحدث التائب أحمد بهاء شلبي على اهمية دور الحزب في خدمة المجتمع و تلبية طموحات المواطنين واستمع إلى اعضاء مجلسي النواب والشيوخ ومقترحاتهم خلال الفترة المقبلة وأثني على جهود الأمانة مؤكدا أن العمل السياسي مثله مثل اي نشاط مؤكدا ان قواعد الحزب في سوهاج بقيادة النائب مختار همام لديها الكثير لتقدمه بسوهاج خلال الفترة المقبلة.

ورحب النائب الدكتور مختار همام مرسي بالفريق محمد عباس و النائب أحمد شلبي وقدم عرضا تفصيليا عن اداء الأمانة بسوهاج وأنشطتها وسبل توسيع قاعدة الحزب من خلال انشاء الوحدات الحزبية والقاعدية بمختلف مدن و قرى سوهاج .