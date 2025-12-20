بعد حوادث صعق أطفال.. سؤال برلماني عاجل للحكومة بشأن غرف وأسلاك الكهرباء المكشوفة

أعلنت النائبة أمل سلامة، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عن تقدمها بسؤال عاجل إلى الحكومة بشأن تكرار حوادث الصعق الكهربائي الناتجة عن غرف الكهرباء غير المؤمَّنة والأسلاك المكشوفة داخل القرى والمناطق السكنية، والتي تسببت في تعريض أرواح المواطنين للخطر، وضياع مستقبل أطفال، وتدمير أسر كاملة نتيجة الإهمال وغياب الرقابة.

وأكدت النائبة ـ في سؤالها ـ أن ما تشهده المحافظات من وقائع مؤلمة يكشف عن خلل جسيم في إجراءات السلامة والأمان، محذّرة من أن استمرار هذا الوضع يُحوّل غرف الكهرباء إلى مصائد موت مفتوحة تهدد حياة المواطنين، لا سيما الأطفال.

واستدلت النائبة في سؤالها بواقعتين مؤلمتين، أولهما ما شهدته قرية كوم أشقاو التابعة لمركز طما بمحافظة سوهاج، حيث أُصيب طفلان بحروق شديدة من الدرجتين الأولى والثالثة بعد تعرضهما لصعق كهربائي أثناء لهوهما بجوار كشك كهرباء غير معزول على جانب الطريق، ما استدعى نقلهما إلى المستشفى وتحويلهما لاحقًا لتلقي رعاية متخصصة نظرًا لخطورة الإصابات.

أما الواقعة الثانية، فتتعلق بالطفل ياسين، البالغ من العمر 6 سنوات، الذي تحوّلت حياته إلى معاناة مستمرة بعدما سقط داخل غرفة كهرباء مفتوحة أثناء لعبه كرة القدم، ليتعرض لصعق كهربائي تسبب في تلف شديد بالمخ ودخوله في حالة غيبوبة عميقة، وسط اعتماد كامل على الأجهزة الطبية للتنفس والتغذية.

وطالبت النائبة في سؤالها العاجل بـ حصر شامل لجميع غرف وأكشاك الكهرباء غير المؤمنة وإلزام الجهات المختصة بـتغطية الأسلاك وتأمين الأبواب وفق معايير السلامة، تشديد الرقابة والمحاسبة على أي تقصير أو إهمال يؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر ووضع خطة عاجلة لمنع تكرار هذه الحوادث، خاصة في القرى والمناطق الشعبية.

واختتمت النائبة تصريحها بالتأكيد على أن حياة الأطفال ليست أرقامًا في تقارير، وأن الصمت على الإهمال يعني فتح الباب لمآسٍ جديدة، داعية إلى تحرك حكومي فوري قبل أن تتحول غرف الكهرباء إلى مقابر مفتوحة للأطفال.