المفوضية الأوروبية توافق على صرف 614 مليون يورو للتشيك ضمن برنامج "الجيل القادم"

وافقت المفوضية الأوروبية اليوم /الأربعاء/ على طلب جمهورية التشيك بشأن صرف الدفعة الخامسة بقيمة 614 مليون يورو ضمن برنامج "الجيل القادم التابع للاتحاد الأوروبي" لتعزيز جهود الدول الأعضاء في مجالات الإنعاش الاقتصادي وتحول الطاقة.

وذكرت المفوضية - في بيان لها - أنها قيّمت طلب الدفعة الخامسة لجمهورية التشيك بقيمة 614 مليون يورو ضمن برنامج "الجيل القادم"، في خطوة وصفتها المفوضية بالمهمة للغاية في تنفيذ الإصلاحات والاستثمارات المرتبطة بهذا الطلب، خاصة في مجالات الإسكان الميسور والتنقل المستدام وكفاءة الطاقة في المباني والبنية التحتية للسكك الحديدية والبحوث البيئية والتحول الرقمي للشركات.

وخلصت المفوضية إلى أن جمهورية التشيك قد أنجزت بنجاح 29 مرحلة وهدفًا منصوصًا عليها في القرار التنفيذي الخاص بصرف المخصصات المالية، بما في ذلك سن تشريعات الإسكان الميسور، بما يساعد الأفراد على الاحتفاظ بمنازلهم ويزيد من المعروض من الوحدات السكنية للإيجار من خلال الاستعانة بالوسطاء الاجتماعيين لضمان استقرار المستأجرين وتشجيع الملاك على تأجير عقاراتهم.

كما قامت الدولة بشراء العديد من المركبات عديمة الانبعاثات؛ مما ساعد الشركات والعاملين لحسابهم الخاص على اقتناء أكثر من 5800 سيارة وشاحنة كهربائية تعمل بالبطاريات، بالإضافة إلى دعم نشر آلاف نقاط الشحن الجديدة ، علاوة على ذلك، أدخلت جمهورية التشيك إصلاحات لتشجيع استخدام الهيدروجين في قطاع النقل.