برلماني: الزيادة السكانية تعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي

أكد النائب عامر الشوربجي، أن الزيادة السكانية تُشَّكل عبئًا على الدولة، وتعرقل مسيرة الإصلاح الاقتصادي، فضلا عن تأثيرها على نصيب الفرد من الناتج القومى.

وأشار" الشوربجي" في تصريح لموقع" صدى البلد" إلى أن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسي تشهد طفرة غير مسبوقة فى حجم الإنجازات والمشروعات القومية، موضحة أن المواطن لن يشعر بكل هذه الإنجازات الا إذا وجدت حلول مثالية للزيادة السكانية .

وشدد عضو النواب على ضرورة تكثيف الحملات الإعلامية لتوعية المواطنين بخطورة الزيادة السكانية، و تقديم حزمة من البرامج التوعوية، التي توضح المخاطر الاقتصادية والصحية والتعليمية الناتجة عن أزمة الانفجار السكاني.

جاء ذلك بعد أن قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، عن معدل الزيادة السكانية أن مصر تزيد بمقدار 2 مليون نسمة كل عام.