النائب العام الليبي يكشف تفاصيل مقـ.تل سيف القذافي
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بعد إصابة ضابط.. الاحتلال يوسع عملياته في شمال قطاع غزة

منار عبد العظيم

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم، في تمام الساعة السابعة، إصابة ضابط احتياط بجروح بالغة إثر تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار كثيف خلال نشاط ميداني شمال قطاع غزة، ما استدعى ردًا عسكريًا واسعًا من سلاح الجو والمدفعية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوضحت أن الحادثة وقعت في منطقة تُعرف باسم "الخط الأصفر" شمال القطاع، والتي تغطي نحو 54% من مساحة غزة، مشيرة إلى أن القوة العسكرية الإسرائيلية كانت تقوم بمهمة ميدانية حين تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل ما وصفتهم بالمسلحين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال ذكر أن الضابط المصاب تم التعامل معه ميدانيًا فور وقوع الحادث، ثم جرى إجلاؤه باستخدام مروحية عسكرية إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، مع إخطار عائلته بالتطورات.

وأوضحت أنه في أعقاب الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث الرسمية، رفع وتيرة عملياته في المنطقة المستهدفة، حيث شنت دبابات متمركزة قرب السياج الأمني قصفًا مدفعيًا على مواقع رصد ومنصات إطلاق يُعتقد أنها استُخدمت في تنفيذ الهجوم، بالتزامن نفذت طائرات حربية سلسلة غارات جوية استهدفت بنى تحتية يزعم الاحتلال أنها تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في المناطق القريبة من موقع الاشتباك، بهدف تأمين القوات ومنع أي عمليات تسلل إضافية.

إمام عاشور

بعد هجوم جماهير الأهلي عليه .. رسالة مُفاجئة من إمام عاشور

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

مباراة الأهلي والبنك الأهلي

خبير تحكيم يؤكد: الأهلي حُرم من ضربة جزاء حاسمة أمام البنك

إمام عاشور

إمام عاشور بين الأهلي والدوري الفرنسي .. وكيل اللاعب يكشف التفاصيل كاملة

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

الأزهر يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع الوثيقة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان الراحل

الأزهر يحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية في ذكرى توقيع الوثيقة بين شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان الراحل

أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري

نظير عياد: جناح دار الإفتاء بمعرض الكتاب حقق نجاحا باهرا

ذكرى وفاة القارئ الشيخ راغب مصطفى غلوش

ذكرى وفاة الشيخ راغب مصطفى غلوش.. ذاع صيته وسافر لدول العالم لإحياء ليالي رمضان

فيروس قاتل ينتقل من الخفافيش يثير الذعر في آسيا.. أعراض تبدأ بسيطة ونهاية مرعبة

طريقة عمل الشاورما في البيت

بعد وفاة طفل.. كيف تتسبب جرعة بنج زائدة بالموت؟ ..تفسير طبي لما يحدث خلال دقائق

بعد منشور شمس البارودي.. تفاصيل صادمة عن كسر الحوض تُثير القلق وتكشف خطورة الحالة

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

