بعد إصابة ضابط.. الاحتلال يوسع عملياته في شمال قطاع غزة

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم، في تمام الساعة السابعة، إصابة ضابط احتياط بجروح بالغة إثر تعرض قوة عسكرية لإطلاق نار كثيف خلال نشاط ميداني شمال قطاع غزة، ما استدعى ردًا عسكريًا واسعًا من سلاح الجو والمدفعية.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية بسنت أكرم، على قناة القاهرة الإخبارية، أن وسائل الإعلام الإسرائيلية أوضحت أن الحادثة وقعت في منطقة تُعرف باسم "الخط الأصفر" شمال القطاع، والتي تغطي نحو 54% من مساحة غزة، مشيرة إلى أن القوة العسكرية الإسرائيلية كانت تقوم بمهمة ميدانية حين تعرضت لإطلاق نار مباشر من قبل ما وصفتهم بالمسلحين الفلسطينيين.

ولفتت إلى أن جيش الاحتلال ذكر أن الضابط المصاب تم التعامل معه ميدانيًا فور وقوع الحادث، ثم جرى إجلاؤه باستخدام مروحية عسكرية إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، مع إخطار عائلته بالتطورات.

وأوضحت أنه في أعقاب الحادث، أعلن الجيش الإسرائيلي، بحسب هيئة البث الرسمية، رفع وتيرة عملياته في المنطقة المستهدفة، حيث شنت دبابات متمركزة قرب السياج الأمني قصفًا مدفعيًا على مواقع رصد ومنصات إطلاق يُعتقد أنها استُخدمت في تنفيذ الهجوم، بالتزامن نفذت طائرات حربية سلسلة غارات جوية استهدفت بنى تحتية يزعم الاحتلال أنها تابعة لحركتي حماس والجهاد الإسلامي في المناطق القريبة من موقع الاشتباك، بهدف تأمين القوات ومنع أي عمليات تسلل إضافية.