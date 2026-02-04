قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
النائب العام الليبي يكشف تفاصيل مقـ.تل سيف القذافي
القصة الكاملة لمصرع عامل سقط من أعلى مئذنة مسجد تحت الإنشاء بسوهاج
الداخلية تواصل فعاليات المرحلة الـ 28 من "كلنا واحد" لتوفير مستلزمات الأسرة بأسعار مخفضة
الطالب المصري يتفوق على الأجنبي بـ 5 مرات
الرئيس السيسي يبعث ببرقيتي تهنئة إلى الحاكم العام ورئيس وزراء نيوزيلندا بمناسبة العيد القومي
ارتفاع أسعار الذهب قرب 5100 دولار مدفوعة بتوترات ترامب وإيران.. فما القادم؟
الهلال الأحمر يستعد لتقديم الخدمات الإنسانية للمرضى والمصابين الفلسطينيين الوافدين إلى مصر
ست قوية ومسيطرة.. درة تكشف تفاصيل دورها فى علي كلاي
قديم والمتهم محبوس.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو مـ.قتل سائق على يد ضابط شرطة
أبو الغيط: الذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل أساليب عمل الحكومات العربية
محمد صلاح يحتفل برقم قياسي جديد مع ليفربول
معبر رفح يعمل بكامل طاقته لتيسير عودة الفلسطينيين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
توك شو

احذر استخدام الذكاء الاصطناعي في الأمور الطبية.. جمال شعبان يوضح

جمال شعبان
جمال شعبان
البهى عمرو

أصبح الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة، يستخدم الذكاء الاصطناعي، من أجل الحصول على الاستشارات والمعلومات الطبية، وأيضًا في أمور كثيرة قد ينتج عنها مشكلات كارثية.

وأكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه في الفترة الأخيرة، أصبح العديد من الأشخاص يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتشخيص بعض الحالات، موضحًا أن هذا الأمر خطير جدا.


وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه تحدث مع الذكاء الاصطناعي اليوم، واكتشف أن جميع الإجابات سطحية وليست صحيحة، وجميعها مخزنة.

ولفتت إلى أننا في زمن الذكاء الاصطناعي، وقد  نجد بعض الأشياء تتجه لـ الذكاء الاصطناعي، لكن لا يمكن إلغاء دور الطبيب، ولا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الطبيب، ولذلك على الجميع عدم الحصول على معلومات من الذكاء الاصطناعي.

بوابة الجحيم



ولفت إلى أن المواطن الذي يحصل على دواء بناء على توصيف من الذكاء الاصطناعي، يفتح لمستخدمه بوابة الجحيم، لآن الجرعة التي يوصي بها قد تكون غير المطلوب وتحدث أزمات ومشكلات.

كما أكد الدكتور جمال شعبان، أن نمط الحياة السليمة وبعض الفيتامينات تؤجل الشيخوخة، موضحًا أن هناك بحث حديث يتحدث عن أهمية فيتامين d، ودوره في تؤجل الشيخوخة، وأن كل إنسان له صبغة وراثية، وهي من تحدد العمر والشيخوخة، وأن فيتامين دي يؤجل الشيخوخة.

ولفت إلى أن الحالة النفسية الطيبة، والروح الطيبة، وعدم الدخول في الزعل يؤجل الشيخوخة، وأن الابتعاد عن الزعل يجعل الإنسان أكثر شبابا.

البيض والسمك



وأشار إلى أن فيتامين دى، هو هرمون أكثر منه فيتامين، وأن الشخص عندما يتناول البيض والسمك والتعرض للشمس يحصلون على فيتامين دى.

وأوضح أن الكثير من الأشخاص تأكل كثيرا، لكن تناول الحبوب الكاملة، والخضروات والفاكهة، والنوم لساعات طويلة، يكون له دور كبير في الحفاظ صحة المواطنين.

