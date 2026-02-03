قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دليل جديد على الحياة في كوكب المريخ .. ماذا وجدت ناسا؟
الشيخ سليمان : تحويل القبلة في شعبان جبر خاطر للنبي
تعديل وزاري أم حكومة جديدة .. بكري: ملاحظات على عدد من الوزراء
بعد مقتل نجل القذافي .. محامي سيف الإسلام يدخل في نوبة بكاء على الهواء
التموين تكشف حقيقة تصريحات الوزير عن السودانيين المقيمين بمصر
مافيش طوابير .. الشهادة الإلكترونية للمخالفات المرورية بديل الورقي
النائب العام الليبي يفتح تحقيقا بعد مقتل سيف الإسلام القذافي قرب الزنتان
ما حكم التهنئة بقول رمضان مبارك؟.. أمين الإفتاء يجيب
تفاصيل أقساط شقق سكن لكل المصريين 7 .. اعرف هتدفع كام؟
تريزيجيه يحرز هدف التعادل للأهلي في شباك البنك بتسديدة رائعة
متى يجب تجديد نية الصيام في رمضان؟.. أمينة الإفتاء تجيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
جمال شعبان يوجه نصائح تؤخر علامات الشيخوخة

جمال شعبان
أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن نمط الحياة السليمة وبعض الفيتامينات تؤجل الشيخوخة، موضحًا أن هناك بحث حديث يتحدث عن أهمية فيتامين d، ودوره في تؤجل الشيخوخة. 

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن كل إنسان له صبغة وراثية، وهي من تحدد العمر والشيخوخة، وأن فيتامين دي يؤجل الشيخوخة. 

 ولفت إلى أن الحالة النفسية الطيبة، والروح الطيبة، وعدم الدخول في الزعل يؤجل الشيخوخة، وأن الابتعاد عن الزعل يجعل الإنسان أكثر شبابا. 

البيض والسمك

 

وأشار إلى أن فيتامين دى، هو هرمون أكثر منه فيتامين، وأن الشخص عندما يتناول البيض والسمك والتعرض للشمس يحصلون على فيتامين دى.

وأوضح أن الكثير من الأشخاص تأكل كثيرا، لكن تناول الحبوب الكاملة، والخضروات والفاكهة، والنوم لساعات طويلة، يكون له دور كبير في الحفاظ صحة المواطنين.

وكان قد أكد الدكتور جمال شعبان، أن هناك دراسة تكشف أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل النساء بـ7 سنوات، على الرغم من أن الكثير من السيدات تقول أنهم يعانون من القلب المسكور، ومشكلات القلب أكثر من السيديات.

وقال الدكتور جمال شعبان إن :" قلوب السيدات تكون أكثر وجعا، ويعانون من متلازمة القلب المكسور،  وأن السيدات أكثر إصابة بالقلب المكسور، لكن أمراض القلب الحقيقية تكون أكثر في الرجال".

وأضاف أن الرجال في سن الـ 30 و الـ 40 يصابون بالمشكلات القلبية، والأمراض القلبية، أكثر بكثير من السيدات، لكن بعد سن الـ يتساوى الجميع في الأمراض القلبية.

أشار إلى أن الله منح قلوب النساء حماية طبيعية متعلقة بالهرمونات، وهذه الحماية تستمر معهن حتى سن الـ45 عامًا، بشرط الحفاظ على هذه الميزة.

وأضاف أن النساء اللواتي يتعرضن لضغوط العمل والتوتر، أو يشربون السجائر بأي نوع من الانواع المنتشرة، تجعلهم يفقدون هذه الحماية الطبيعية التي وهبها الله لهن.

طلاب

بالاسم ورقم الجلوس.. ظهرت الآن نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بجميع المحافظات

أرشيفية

بعد تخطيها الـ 7000جنيه.. رئيس شعبة الذهب يوجه نصائح مهمة للمواطنين

مجلس الوزراء

مصادر لـ صدى البلد: بدء مشاورات التعديل الوزاري.. ولم يتم إبلاغ المستبعدين من الحكومة

الفنان محمود حجازي

الكاميرات تفجر مفاجأة بقضية محمود حجازي.. والفنان: اتحرشت بيا

النائب علاء عبد النبي

حقيقة طلب برلماني بفرض 30 جنيها رسومًا على فواتير الكهرباء لمواجهة الكلاب الضالة

مشغولات ذهبية

تذبذب قوي في أسعار الذهب .. مفاجأة في ثمن عيار 21 الآن

المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب

العطيفي لرئيس البرلمان: "إزاي يا ريس تدي الكلمة لنواب الحزب قبلي؟".. وبدوي يرد

مجلس النواب

الحكومة تسحب مشروع قانون المرور من «النواب» لتقديم نسخة جديدة متكاملة

جانب من الحملة

حملات مكثفة لضبط الشارع بالشروق وغلق وتشميع المحلات غير المرخصة .. صور

إيلاب تحصل على علامة الجودة " بكل فخر صنع في مصر"

إيلاب تحصل على علامة الجودة "بكل فخر صنع في مصر"

صورة تعبيرية

هتشتريها بكام بكرة؟.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

بالصور

نوع من الصوصات الشهير ينقص الوزن ويقي من أمراض القلب.. تجنب الإفراط منها

للمدخنين قبل رمضان .. إزاى تتخلص من متاعب الصيام | عادات اعملها بدري

دواء رخيص لمرضى السكري قد يحمي من العمى.. دراسة تكشف

ترند بذور الشيا.. خبراء يحذرون من مخاطر تحدي تيك توك الجديد

التحقيق مع الفنان محمود حجازي

التحقيق مع الفنان محمود حجازى لاتهامه بالتحرش بسيدة داخل أحد فنادق القاهرة

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

