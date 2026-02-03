جمال شعبان يوجه نصائح تؤخر علامات الشيخوخة

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن نمط الحياة السليمة وبعض الفيتامينات تؤجل الشيخوخة، موضحًا أن هناك بحث حديث يتحدث عن أهمية فيتامين d، ودوره في تؤجل الشيخوخة.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن كل إنسان له صبغة وراثية، وهي من تحدد العمر والشيخوخة، وأن فيتامين دي يؤجل الشيخوخة.

ولفت إلى أن الحالة النفسية الطيبة، والروح الطيبة، وعدم الدخول في الزعل يؤجل الشيخوخة، وأن الابتعاد عن الزعل يجعل الإنسان أكثر شبابا.

البيض والسمك

وأشار إلى أن فيتامين دى، هو هرمون أكثر منه فيتامين، وأن الشخص عندما يتناول البيض والسمك والتعرض للشمس يحصلون على فيتامين دى.

وأوضح أن الكثير من الأشخاص تأكل كثيرا، لكن تناول الحبوب الكاملة، والخضروات والفاكهة، والنوم لساعات طويلة، يكون له دور كبير في الحفاظ صحة المواطنين.

وكان قد أكد الدكتور جمال شعبان، أن هناك دراسة تكشف أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل النساء بـ7 سنوات، على الرغم من أن الكثير من السيدات تقول أنهم يعانون من القلب المسكور، ومشكلات القلب أكثر من السيديات.

وقال الدكتور جمال شعبان إن :" قلوب السيدات تكون أكثر وجعا، ويعانون من متلازمة القلب المكسور، وأن السيدات أكثر إصابة بالقلب المكسور، لكن أمراض القلب الحقيقية تكون أكثر في الرجال".

وأضاف أن الرجال في سن الـ 30 و الـ 40 يصابون بالمشكلات القلبية، والأمراض القلبية، أكثر بكثير من السيدات، لكن بعد سن الـ يتساوى الجميع في الأمراض القلبية.

أشار إلى أن الله منح قلوب النساء حماية طبيعية متعلقة بالهرمونات، وهذه الحماية تستمر معهن حتى سن الـ45 عامًا، بشرط الحفاظ على هذه الميزة.

وأضاف أن النساء اللواتي يتعرضن لضغوط العمل والتوتر، أو يشربون السجائر بأي نوع من الانواع المنتشرة، تجعلهم يفقدون هذه الحماية الطبيعية التي وهبها الله لهن.