الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل النساء بـ7 سنوات.. جمال شعبان يعلق

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن هناك دراسة تكشف أن الرجال أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب قبل النساء بـ7 سنوات، على الرغم من أن الكثير من السيدات تقول أنهم يعانون من القلب المسكور، ومشكلات القلب أكثر من السيديات.

وقال الدكتور جمال شعبان إن :" قلوب السيدات تكون أكثر وجعا، ويعانون من متلازمة القلب المكسور، وأن السيدات أكثر إصابة بالقلب المكسور، لكن أمراض القلب الحقيقية تكون أكثر في الرجال".

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن الرجال في سن الـ 30 و الـ 40 يصابون بالمشكلات القلبية، والأمراض القلبية، أكثر بكثير من السيدات، لكن بعد سن الـ يتساوى الجميع في الأمراض القلبية.

أشار إلى أن الله منح قلوب النساء حماية طبيعية متعلقة بالهرمونات، وهذه الحماية تستمر معهن حتى سن الـ45 عامًا، بشرط الحفاظ على هذه الميزة.

وأضاف أن النساء اللواتي يتعرضن لضغوط العمل والتوتر، أو يشربون السجائر بأي نوع من الانواع المنتشرة، تجعلهم يفقدون هذه الحماية الطبيعية التي وهبها الله لهن.