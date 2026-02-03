بوابة الجحيم .. جمال شعبان يحذر من استشارة الذكاء الاصطناعي في الأمور الطبية

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أنه في الفترة الأخيرة، أصبح العديد من الأشخاص يعتمدون على الذكاء الاصطناعي لتشخيص بعض الحالات، موضحًا أن هذا الأمر خطير جدا.



وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أنه تحدث مع الذكاء الاصطناعي اليوم، واكتشف أن جميع الإجابات سطحية وليست صحيحة، وجميعها مخزنة.

ولفتت إلى أننا في زمن الذكاء الاصطناعي، وقد نجد بعض الأشياء تتجه لـ الذكاء الاصطناعي، لكن لا يمكن إلغاء دور الطبيب، ولا يمكن أن يحل الذكاء الاصطناعي محل الطبيب، ولذلك على الجميع عدم الحصول على معلومات من الذكاء الاصطناعي.

بوابة الجحيم

ولفت إلى أن المواطن الذي يحصل على دواء بناء على توصيف من الذكاء الاصطناعي، يفتح لمستخدمه بوابة الجحيم، لآن الجرعة التي يوصي بها قد تكون غير المطلوب وتحدث أزمات ومشكلات.