احذر من المسكنات الكثيرة فهي تسبب الفشل الكلوي .. جمال شعبان يوضح

أكد الدكتور جمال شعبان العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن المسكنات والإفراط في تعاطي المسكنات يكون لها تأثير كبير على أجهزة الجسم، موضحًا أن المسكن يتسبب في مشكلات بالمعدة، ويتسبب في عمل مشكلات في الكبد، وقد يصل الأمر لـ الفشل الكلوي.

وأضاف العميد السابق لمعهد القلب القومي، خلال برنامجه :" قلبك مع جمال شعبان" أن أي نوع من المسكنات يكون لها مشكلات صحية إذا تم الحصول عليها دون إشراف طبيب.

لصقات تسكين الألم

ولفت إلى أن هناك نوع من المسكنات وهي لصقات تسكين الألم، وأن هذا النوع من المسكنات يكون لها تأثير سلبي على صحة المواطنين، ولذلك نؤكد أن أي نوع من المسكنات يكون لها مشكلات على أجهزة الجسم.

وحذر من تناول البعض للمسكنات دون إشراف الطبيب، لآن هذا الأمر قد ينتج عنه أزمات صحة، وأن الفترة الأخيرة نجد بعض الشباب مصابون بالفشل الكلوي وأن السبب في ذلك المسكنات.

وأشار إلى أن أي شخص عندما يرجع لـ مراكز الكلى سيجد أن هناك نسبة كبيرة من الشباب الذين يغسلون الكلى، كانون يعانون من مشكلات في الضغط، وتناول المسكنات.