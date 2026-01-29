قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إنفوجراف.. 2.4 مليار دولار صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالقطاعات غير البترولية
إنقاذ سفينة إيرانية جنحت في بحر قزوين قبالة ميناء محج قلعة الروسي
فرض عقوبات جديدة ضد إيران على طاولة الاتحاد الأوروبي.. التفاصيل
الذهب يتجاوز التوقعات التاريخية.. الأوقية تقترب من 5600 دولار وعيار 21 عند 7500 جنيه
دونجا يعود التشكيل الأساسي لـ الزمالك أمام المصري بالكونفدرالية
طال عمره.. محمد رمضان: أغنيتي الجديدة اتصورت في قصر الرئيس ترامب
«العربي الأوروبي للدراسات»: أوروبا تتجه نحو تشديد العقوبات على إيران
جرينلاند.. القبض على شخص حاول رفع العلم الأمريكي في مدينة نوك
تمرد إمام عاشور.. الأهلي يفتح تحقيقا حول تخلف اللاعب عن السفر لرحلة تنزانيا
الفراعنة يشعلون الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات.. صلاح ومرموش الأبرز
وزيرة التضامن تشهد توقيع «الهلال الأحمر» 6 بروتوكولات لتعزيز الشراكة المؤسسية
مصادر أمريكية: ترامب سيتخذ قرارا بشأن إيران خلال أيام
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ماذا تأكل وكيف تعيش؟ جمال شعبان يوضح طريق القلب السليم

القلب
القلب
ريهام قدري

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحفاظ على صحة القلب يبدأ من نمط الحياة اليومي، مشيرًا إلى أن الاعتدال في الطعام والابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة يمثلان خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب.

وأوضح شعبان أن الإفراط في تناول الخبز والأرز والمكرونة والمعجنات، إلى جانب تناول العشاء ثم النوم مباشرة، يزيد من فرص الإصابة بمشكلات القلب، لافتًا إلى أهمية تجنب الطهي بالسمن الصناعي والزيوت المهدرجة، والحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، وتقليل الدقيق الأبيض وملح الطعام.

وأضاف أن الإكثار من تناول الخضروات والحرص على تناول الفاكهة بانتظام، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه، يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة القلب، محذرًا في الوقت ذاته من الإفراط في شرب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر.

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، سواء بالمشي أو الجري، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، مع ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم العميق.

كما حذر من التدخين والجلوس مع المدخنين، وتجنب ارتياد المقاهي التي تنتشر فيها الشيشة، مؤكدًا أن التدخين من أخطر العوامل المدمرة لصحة القلب.

واختتم جمال شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن السلام النفسي وصلة الأرحام والبعد عن الغضب والحقد، والقدرة على إدارة الضغوط الحياتية، تعد عوامل لا تقل أهمية عن الغذاء والرياضة في الحفاظ على قلب سليم.

