ماذا تأكل وكيف تعيش؟ جمال شعبان يوضح طريق القلب السليم

أكد الدكتور جمال شعبان، العميد السابق لمعهد القلب القومي، أن الحفاظ على صحة القلب يبدأ من نمط الحياة اليومي، مشيرًا إلى أن الاعتدال في الطعام والابتعاد عن العادات الغذائية الخاطئة يمثلان خط الدفاع الأول ضد أمراض القلب.

وأوضح شعبان أن الإفراط في تناول الخبز والأرز والمكرونة والمعجنات، إلى جانب تناول العشاء ثم النوم مباشرة، يزيد من فرص الإصابة بمشكلات القلب، لافتًا إلى أهمية تجنب الطهي بالسمن الصناعي والزيوت المهدرجة، والحد من تناول اللحوم الحمراء والمصنعة، وتقليل الدقيق الأبيض وملح الطعام.

وأضاف أن الإكثار من تناول الخضروات والحرص على تناول الفاكهة بانتظام، إلى جانب شرب كميات كافية من المياه، يساهم بشكل كبير في الحفاظ على سلامة القلب، محذرًا في الوقت ذاته من الإفراط في شرب المشروبات الغازية والعصائر المحلاة بالسكر.

وشدد العميد السابق لمعهد القلب القومي على أهمية ممارسة الرياضة بانتظام، سواء بالمشي أو الجري، وتجنب الجلوس لفترات طويلة، مع ضرورة الحصول على قسط كافٍ من النوم العميق.

كما حذر من التدخين والجلوس مع المدخنين، وتجنب ارتياد المقاهي التي تنتشر فيها الشيشة، مؤكدًا أن التدخين من أخطر العوامل المدمرة لصحة القلب.

واختتم جمال شعبان تصريحاته بالتأكيد على أن السلام النفسي وصلة الأرحام والبعد عن الغضب والحقد، والقدرة على إدارة الضغوط الحياتية، تعد عوامل لا تقل أهمية عن الغذاء والرياضة في الحفاظ على قلب سليم.