بتقليعة الساعات الثلاث.. هيفاء وهبي تشعل أسبوع الموضة في باريس

تصدر اسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عناوين الأخبار مجدّدًا في عالم الموضة، بعد ظهورها اللافت خلال حضورها عرض المصمم العالمي إيلي صعب ضمن فعاليات أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس، والذي يُقام هذا العام لموسم ربيع/صيف 2026 وسط حضور عالمي من أشهر نجمات الأناقة من أوروبا والشرق الأوسط.

تقليعة هيفاء وهبي

خلال مشاركتها في العرض، خطفت هيفاء الأنظار ليس فقط بإطلالتها الأنيقة المعتادة، بل بـ تقليعة جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي ترتدي ثلاث ساعات يد في آن واحد — واحدة على كل معصم، وثالثة معصم آخر — في خطوة لم يشهدها جمهور الموضة من قبل داخل أسوار العروض الكبرى.

وهذا اللوك غير المعتاد دفع عددًا من رواد “إنستجرام” إلى مشاركته على نطاق واسع، واعتبروه مؤشرًا على جرأة هيفاء في صياغة صيحات جديدة وتجربة أنماط غير تقليدية في الأكسسوارات.

هذه الخطوة لفتت أنظار الصحافة المختصة وعشاق الأزياء، الذين تباينت آراؤهم بين من يرحّب بهذه اللمسة المبتكرة ويصفها بأنها “تحرير للموضة وتحويل للساعات إلى قطع بيانية جريئة”، وبين من يرى أن ارتداء ثلاث ساعات في وقت واحد “قد يكون مبالغة غير مبررة في سياق العرض”. لكن في كل الأحوال، جاءت حركة هيفاء كـ حديث الساعة في أسبوع موضة باريس بنسخته الحالية.

بالإضافة إلى هذه الخطوة، ظهرت هيفاء في أكثر من إطلالة خلال الأيام الماضية في باريس، حيث تألّقت بفستان راقي في عرض مختلف دور الأزياء مثل جورج حبيقة وYANINA، مؤكدة بذلك أنها لا تكتفي بظهورها ، بل توظف كل إطلالة كفرصة للتعبير عن شخصيتها الجريئة في الموضة والبصمة التي تريد تركها في عالم الأناقة العالمي.

التفاعل مع صور هيفاء وساعاتها الثلاث لم يأتِ فقط من جمهور الموضة، بل أيضاً عبر منصات التواصل حيث تم تداول الهاشتاجات والفيديوهات التي تظهرها وهي تدخل العرض وإحدى الساعات تبدو واضحة في كل إطلالة، ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد للفكرة ومثني على جرأتها، وبين متابع يرى في الأمر مجرد محاولة لجذب الانتباه