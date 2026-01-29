قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المستشار الألماني: مستعدون للدفاع عن أنفسنا إذا لزم الأمر
3.76 مليون فدان.. الزراعة تزف بشري بشأن مساحات القمح
من أخطر التهديدات الوبائية.. حقيقة انتشار فيروس نيباه في روسيا
بعد انسحاب 5 مرشحين واستبعاد آخر.. البدوي يواجه سري الدين على رئاسة الوفد
الصين توجه طلبا عاحلا إلى روسيا والولايات المتحدة
المستشار الألماني يطالب الأوروبيين بتحمل مسؤولية أمنهم بأنفسهم
الصحة: التدخلات الجراحية غير الضرورية ترفع مخاطر وفيات الأمهات وحديثي الولادة
الهلال الأحمر يساند جهود الحماية المدنية والإسعاف في حريق بمنطقة الزرايب
إطلاق ماكينات إلكترونية لتجديد رخص القيادة وبدل الفاقد.. فيديو
حمدي قوطة يعلن انسحابه من انتخابات رئاسة حزب الوفد.. تفاصيل
سحب الأدوية منتهية الصلاحية.. شعبة الدواء تكشف مفاجأة للمواطنين
الأهلي يغادر لـ تنزانيا استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز بدوري أبطال أفريقيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بتقليعة الساعات الثلاث.. هيفاء وهبي تشعل أسبوع الموضة في باريس

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
ريهام قدري

تصدر اسم النجمة اللبنانية هيفاء وهبي عناوين الأخبار مجدّدًا في عالم الموضة، بعد ظهورها اللافت خلال حضورها عرض المصمم العالمي إيلي صعب ضمن فعاليات أسبوع الموضة للأزياء الراقية في باريس، والذي يُقام هذا العام لموسم ربيع/صيف 2026 وسط حضور عالمي من أشهر نجمات الأناقة من أوروبا والشرق الأوسط. 

تقليعة هيفاء وهبي 

خلال مشاركتها في العرض، خطفت هيفاء الأنظار ليس فقط بإطلالتها الأنيقة المعتادة، بل بـ تقليعة جديدة أثارت تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت وهي ترتدي ثلاث ساعات يد في آن واحد — واحدة على كل معصم، وثالثة معصم آخر — في خطوة لم يشهدها جمهور الموضة من قبل داخل أسوار العروض الكبرى. 

وهذا اللوك غير المعتاد دفع عددًا من رواد “إنستجرام” إلى مشاركته على نطاق واسع، واعتبروه مؤشرًا على جرأة هيفاء في صياغة صيحات جديدة وتجربة أنماط غير تقليدية في الأكسسوارات. 

هذه الخطوة لفتت أنظار الصحافة المختصة وعشاق الأزياء، الذين تباينت آراؤهم بين من يرحّب بهذه اللمسة المبتكرة ويصفها بأنها “تحرير للموضة وتحويل للساعات إلى قطع بيانية جريئة”، وبين من يرى أن ارتداء ثلاث ساعات في وقت واحد “قد يكون مبالغة غير مبررة في سياق العرض”. لكن في كل الأحوال، جاءت حركة هيفاء كـ حديث الساعة في أسبوع موضة باريس بنسخته الحالية. 

بالإضافة إلى هذه الخطوة، ظهرت هيفاء في أكثر من إطلالة خلال الأيام الماضية في باريس، حيث تألّقت بفستان راقي في عرض مختلف دور الأزياء مثل جورج حبيقة وYANINA، مؤكدة بذلك أنها لا تكتفي بظهورها ، بل توظف كل إطلالة كفرصة للتعبير عن شخصيتها الجريئة في الموضة والبصمة التي تريد تركها في عالم الأناقة العالمي. 

التفاعل مع صور هيفاء وساعاتها الثلاث لم يأتِ فقط من جمهور الموضة، بل أيضاً عبر منصات التواصل حيث تم تداول الهاشتاجات والفيديوهات التي تظهرها وهي تدخل العرض وإحدى الساعات تبدو واضحة في كل إطلالة، ما أثار جدلاً واسعاً بين مؤيد للفكرة ومثني على جرأتها، وبين متابع يرى في الأمر مجرد محاولة لجذب الانتباه 

هيفاء وهبي إيلي صعب فعاليات أسبوع الموضة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

صورة ارشيفية

ننشر رابط نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب الشهادة الإعدادية في بورسعيد

محافظة دمياط.. ارشيفيه

برقم الجلوس .. نتيجة الشهادة الإعدادية بدمياط قريبًا

سعر الذهب في مصر

ارتفاع سعر الذهب بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

الفاخوري

بيراميدز ولا الأهلي.. والد عودة الفاخوري يحسم وجهة اللاعب القادمة

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

ترشيحاتنا

الفريق الطبي مع رئيس جامعة الأزهر

إنجاز طبي غير مسبوق بمستشفى الزهراء ينقذ طفلا من تشوه معقد

دار الإفتاء

ليلة النصف من شعبان.. الإفتاء تكشف كيفية إحيائها والموقف من الأحاديث الضعيفة عنها

نفحات ليلة النصف من شعبان

الأوقاف توضح نفحات الرحمة في ليلة النصف من شعبان وكيفية إحيائها

بالصور

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر
بالطعم البلدى..طاجن سجق بالبطاطس والجزر

فيديو

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد