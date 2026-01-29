طبيبة تفجر مفاجأة عن ورق اللورا لاتتوقعها

أكدت الدكتورة سماح نوح، رئيسة قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري، أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء جميل وله فائدة، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لاستخدام ورق اللورا (ورق الغار) في الطهي، خاصة عند إعداد اللحوم أو البط أو أي أنواع لحوم تحتوي على نسبة دهون مرتفعة.

فوائد ورق اللورا

وأوضحت أن ورق اللورا يساعد على تحويل الدهون الثلاثية صعبة الهضم إلى دهون أولية أسهل في الهضم، ما يخفف العبء على الجهاز الهضمي. كما يتميز بفوائد صحية متعددة، من بينها تحسين وتعزيز وظائف الكبد والكلى والغدة الدرقية، إلى جانب إضفاء نكهة طيبة ومميزة على الطعام.

وأضافت د. سماح نوح أن ورق اللورا لا يقتصر دوره على الطهي فقط، بل يمكن استخدامه أيضا في حفظ الأرز ومنع تسوسه أو ظهور الدود به، وذلك من خلال وضع الأرز في علب بلاستيك شفافة محكمة الغلق وإضافة بعض أوراق اللورا وتقليبها جيدا.

وأرجعت ذلك إلى احتواء ورق اللورا على حمض اللوريك، المعروف بقدرته على طرد الحشرات، فضلا عن كونه مكملا غذائيا صحيا يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وله خصائص مضادة للبكتيريا الضارة التي قد تتواجد في الأطعمة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ورق اللورا له تأثير قوي في شل حركة الجهاز العصبي للحشرات دون أن يكون له أي ضرر على الإنسان، مع ضرورة حفظ العلب في الثلاجة إن أمكن أو في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة وأشعة الشمس، مع إحكام غلقها لضمان أفضل نتيجة.