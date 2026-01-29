قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برعاية الرئيس السيسي وحضور الإمام الأكبر.. الأزهر يعقد مؤتمرا دوليا لدعم حقوق المرأة
ألمانيا تدعو لعقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا
مستقبل النادي أهم.. «شوبير» يكشف مفاجأة بشأن صفقات الأهلي
روسيا تدعو جميع أطراف الأزمة الإيرانية لضبط النفس والامتناع عن استخدام القوة
الكرملين: فرص التفاوض بشأن إيران لم تستنفد بعد
الزمالك يرفع شعار «لا للرحيل المجاني» في ميركاتو الشتاء
الأهلي يتحمل تكاليف إعارة جراديشارد في الدوري المجري
رسائل للمُرشحين| اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة الوفد تعقد مؤتمراً صحفياً مهماً.. اليوم
آخر موعد 5 فبراير.. سجل بياناتك على رابط استمارة الثانوية العامة 2026
الهند: 4 مدارس في العاصمة نيودلهي تتلقى تهديدات إلكترونية بوجود قنابل
يستغلون الأطفال بأعمال التسول.. سقوط 13 رجلاً وسيدة في قبضة الأمن
مزارع ينهي حياة تاجر ماشية ويدفنه بالحظيرة هربًا من سداد الدين في البحيرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طبيبة تفجر مفاجأة عن ورق اللورا لاتتوقعها

ورق اللورا
ورق اللورا
ريهام قدري

أكدت الدكتورة سماح نوح، رئيسة قسم الإرشاد بإدارة الطب البيطري، أن الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء جميل وله فائدة، مشيرة إلى الأهمية الكبيرة لاستخدام ورق اللورا (ورق الغار) في الطهي، خاصة عند إعداد اللحوم أو البط أو أي أنواع لحوم تحتوي على نسبة دهون مرتفعة.

فوائد ورق اللورا

وأوضحت أن ورق اللورا يساعد على تحويل الدهون الثلاثية صعبة الهضم إلى دهون أولية أسهل في الهضم، ما يخفف العبء على الجهاز الهضمي. كما يتميز بفوائد صحية متعددة، من بينها تحسين وتعزيز وظائف الكبد والكلى والغدة الدرقية، إلى جانب إضفاء نكهة طيبة ومميزة على الطعام.

وأضافت د. سماح نوح أن ورق اللورا لا يقتصر دوره على الطهي فقط، بل يمكن استخدامه أيضا في حفظ الأرز ومنع تسوسه أو ظهور الدود به، وذلك من خلال وضع الأرز في علب بلاستيك شفافة محكمة الغلق وإضافة بعض أوراق اللورا وتقليبها جيدا.

وأرجعت ذلك إلى احتواء ورق اللورا على حمض اللوريك، المعروف بقدرته على طرد الحشرات، فضلا عن كونه مكملا غذائيا صحيا يساهم في خفض مستوى الكوليسترول في الدم، وله خصائص مضادة للبكتيريا الضارة التي قد تتواجد في الأطعمة.

واختتمت حديثها بالتأكيد على أن ورق اللورا له تأثير قوي في شل حركة الجهاز العصبي للحشرات دون أن يكون له أي ضرر على الإنسان، مع ضرورة حفظ العلب في الثلاجة إن أمكن أو في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة وأشعة الشمس، مع إحكام غلقها لضمان أفضل نتيجة.

ورق اللورا ورق الغار فوائد ورق اللورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل وتحذير من كارثة عالمية

كارثة عالمية محتملة.. ساعة يوم القيامة عند 85 ثانية من منتصف الليل

مؤمن زكريا

سلامة البني آدم أهم.. الغندور يطالب الجماهير بالدعاء لمؤمن زكريا

كامويش

لاعب غريب.. أول تعليق من مدرب كامويش السابق بعد أنباء انتقاله للأهلي

مروة عبد المنعم

المفروض أعمل ايه.. مروة عبد المنعم تتعرض لسرقة حسابها البنكي

مسرح الجريمة

انفراد| سرقة مستشفى بحلوان تكشف مفاجأة: تغيب 70 % من الأطباء وإهدار 1800 عبوة من عقار ميثادول المخدر

محمد صلاح

قذيفة صلاح تنهي الصيام وتكتب التاريخ.. الفرعون يتفوق على إبراهيموفيتش وشيفتشينكو

درون الحرائق

لأول مرة … استخدام دورون الإطفاء للسيطرة على حريق منطقة الزاريب

صورة أرشيفية

ارتفاع أسعار الذهب والنفط.. والدولار يستمر في التراجع

ترشيحاتنا

النائب أحمد عصام الدين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر بمجلس النواب

رئيس برلمانية المؤتمر يتقدم بسؤال برلماني حول شطب مستفيدين من معاش «تكافل وكرامة» دون أسباب واضحة

النائب المستشار محمد الأجرود، أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ

أمين سر تشريعية الشيوخ: الوعي خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات وحروب تضليل العقول

المهندس عبد السلام الجبلي، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن بالدقهلية ورئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ

عبد السلام الجبلي: زراعة 3.76 مليون فدان قمح انتصار للإرادة المصرية في معركة السيادة الغذائية

بالصور

الشباب والرياضة بالشرقية تطلق مهرجان "أنوار الموهبة" بمشاركة 20 ألف متسابق

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت
طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

لبشرتك وصحتك.. تناول حفنة من اللوز يوميًا واكتشف فوائده

تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده
تناول حفنة من اللوز يوميًا و اكتشف فوائده

لمرضى القولون العصبي.. خطوات لتخفيف الانتفاخ والتشنجات والغازات

القولون
القولون
القولون

فيديو

الدواجن

فائض 20%.. «منتجي الدواجن» تطمئن المواطنين قبل رمضان

(أمل حجازي والحجاب)

مسحت أغنية حجابك تاج من سجلي.. أمل حجازي تشعل الجدل بتصريحات صادمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: عمى الرادارات.. وبصيرة الدولة

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: اليوم العالمي للخذلان

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تحويلات المغتربين الأفارقة.. شريان اقتصادي لحاضر الدولة ومستقبلها

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: توازن الرحمة والأمان في الشارع

علاء عبد الحسيب

علاء عبد الحسيب يكتب: رئيس الحكومة الجديدة

المزيد