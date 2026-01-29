حقيقة أضرار طرقعة المفاصل على صحتها.. وتحذير من هذه الحالة

كشفت الدكتورة يلينا يانوفسكايا، أخصائية الروماتيزم، أن عادة طرقعة المفاصل لا تشكل أي خطورة على الأصحاء، إلا في حالة واحدة وهى ظهور ألم أثناء فعلها.

ماذا يحدث أثناء فرقعة المفاصل؟

ووفقا لما جاء في صحيفة “إزفيستيا”، فإن الصوت المميز عند فرقعة أو طرقعة المفاصل ناتج عما يسمى “التكهف”، حيث تتمدد كبسولة المفصل فجأة وتتكون فقاعات غازية دقيقة في السائل الزلالي ثم تنهار على الفور.

وأكدت أن ما يحدث أثناء طرقعة الأصابع عملية فسيولوجية طبيعية وليست ضارة في حد ذاتها.

وكشفت الدراسات العلمية الحديثة عدم وجود علاقة بين التهاب المفاصل وفرقعة المفاصل، ومن بين هذه الأبحاث تجربة طويلة الأمد أجراها الدكتور دونالد أونغر، لم تثبت أي صلة بين طرقعة المفاصل والإصابة بالتهاب المفاصل.

قام دونالد بطرقعة مفاصل يد واحدة فقط لمدة 60 عاما، ولم يجد أي تأثير على حالة المفاصل.

ويصنف الطب الحديث أن الفرقعة الدورية تعتبر نوعا من الإحماء للمفاصل، ولا تؤدي لالتهاب أو تشوهات أو ضعف في قوة القبضة.

وأكد أن استمرار صوت فرقعة المفاصل بجانب أعراض مثل الألم، التورم، التيبس أو محدودية الحركة يعد مؤشرا على وجود مشاكل صحية حقيقية، مثل التهاب المفاصل التنكسي أو آثار إصابات سابقةأو التهاب الأوتار، ما يتطلب استشارة طبيب مختص لتحديد السبب ووصف العلاج المناسب.