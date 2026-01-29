اقترب رمضان وعليك إعداد شرائح السمبوسة اللذيذة، وتخزينها للطهي على الفطور، وإدخال السرور على قلب ضيوفك وأسرتك،ولا يوجد أفضل من عجينة السمبوسة المقرمشة بالنشا، اللازم لإعدادها المقادير التالية من وصفات الشيف ديدا.

طريقة عمل عجينة سمبوسة في البيت

2 كوب طحين لمختلف الاستخدامات.

3 ملاعق نشا صغيرة.

نصف ملعقة ملح صغيرة.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقة خل صغيرة,

ماء دافئ للعجن.

خطوات تحضير عجينة السمبوسة

احضر قدر عميق وضع به الطحين والنشا والملح والزيت.

اخلط كافة المكونات؛ ثم أضف الخل والماء الدافئ تدريجيًا وابدأ بالعجن.

استمر بالعجن حتى يتماسك العجين.

غط العجين واتركه يهدأ لساعة؛ ثم اقطعه على شكل كرات صغيرة متساوية ولا تنس تغطيتها.

افرد كرات العجين ثم ضعها بقالب التشكيل.

ضع الحشوة بالقالب واغلقها بواسطة ضغطها جيدًا.

كرر الخطوة السابقة حتى تنتهي الكمية.

ضع مقلاة بها زيت غزير واتركها حتى يسخن بشدة.

انزل شرائح السمبوسة واتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من كافة الاتجاهات.

أخرج شرائح السمبوسة على وصفها؛ ثم قدمها ساخنة واستمتع بطعمها اللذيذ.