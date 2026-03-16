هسدد علاج ابني .. مسنة تبكي فرحًا بعد فوزها بـ30 ألف جنيه في بركة رمضان

قالت السيدة اعتماد محمد السيد إن زوجها توفاه الله منذ نحو 35 عامًا، موضحة أن أبناءها متزوجون، بينما تعيش على معاش شهري يبلغ نحو 5 آلاف جنيه.

وأضافت خلال برنامج “بركة رمضان”، عبر فضائية “دي أم سي” أن الجزء الأكبر من المعاش، والذي يصل إلى نحو 4 آلاف جنيه، يذهب لتغطية مصاريف المستشفى لعلاج أحد أبنائها، ما يجعلها تواجه صعوبات في تدبير باقي احتياجاتها المعيشية.

وخلال الحلقة، قدم سامح حسين جائزة مالية قدرها 30 ألف جنيه للسيدة المسنة، لتتأثر بشدة وتبكي من الفرح، مؤكدة أنها ستستخدم المبلغ في سداد تكاليف علاج ابنها بالمستشفى.