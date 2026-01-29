مقـ.تل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بمقتل القيادي في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، خولان الصنعاني، إلى جانب عدد من مرافقيه، وذلك في غارة أمريكية نُفذت قبل يومين.



وأضاف المراسل أن التنظيم فرض تكتمًا شديدًا على العملية والخسائر التي تكبدها، في محاولة لاحتواء تداعيات مقتل أحد أبرز قياداته.

وفي وقت سابق، قتل 11 شرطيا، في هجوم شنته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة شرق بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني قوله: "في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 18 يناير، هاجم عدة مئات من الجهاديين مفرزة بالغا"، وهي منطقة تقع في بلدية ديابانغو بمحافظة غورما في المنطقة الشرقية.