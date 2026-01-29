قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير إسرائيلي: تهديد غير مرئي من البحر يضع تل أبيب أمام خطر غير مسبوق
أسباب خصم رصيد عداد الكهرباء مسبق الدفع شهريا
حكم صيام يوم الشك.. الأزهر للفتوى يحسم الجدل
مقـ.تل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية
سعر بيع وشراء الذهب في مصر اليوم الخميس
التعليم تسمح بإستخدام “سماعات الأذن” بلجان امتحانات الثانوية العامة ..لهؤلاء الطلاب فقط
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في التعدي على الآثار المصرية
صرف المعاشات لـ 11.5 مليون مستحق الأحد المقبل
دبلوماسي روسي سابق: وثيقة الضمانات الأمريكية لا تعنينا ومطالب موسكو واضحة
افصل الكهرباء 15 دقيقة .. واذهب للشركة في هذه الحالة
دعاء الصباح 10 شعبان للرزق.. ابدأ يومك بأطيب الدعوات
خلال ساعات.. رحيل جراديشار تمهيدًا لقيد كامويش في قائمة الأهلي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

مقـ.تل قيادي بارز في تنظيم القاعدة بغارة أمريكية

أخبار العالم

أفاد مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، في نبأ عاجل، بمقتل القيادي في تنظيم القاعدة بجزيرة العرب، خولان الصنعاني، إلى جانب عدد من مرافقيه، وذلك في غارة أمريكية نُفذت قبل يومين.


وأضاف المراسل أن التنظيم فرض تكتمًا شديدًا على العملية والخسائر التي تكبدها، في محاولة لاحتواء تداعيات مقتل أحد أبرز قياداته.

وفي وقت سابق، قتل 11 شرطيا، في هجوم شنته جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة شرق بوركينا فاسو.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر أمني قوله: "في الساعات الأولى من صباح يوم الأحد 18 يناير، هاجم عدة مئات من الجهاديين مفرزة بالغا"، وهي منطقة تقع في بلدية ديابانغو بمحافظة غورما في المنطقة الشرقية.

خولان الصنعاني غارة أمريكية تنظيم القاعدة جزيرة العرب

