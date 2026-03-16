الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

نائبة حماة الوطن: أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ومصر تساند استقراره بكل قوة

الخليج
الخليج
عبد الرحمن سرحان

أكدت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن التطورات الإقليمية المتلاحقة التي تشهدها المنطقة في ظل التصعيد العسكري الأخير المرتبط بالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، تفرض على الدول العربية ضرورة تعزيز التنسيق والتكاتف المشترك للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.

وشددت الهريدي، في بيان لها، على أن مصر تنطلق في مواقفها من رؤية استراتيجية ثابتة تقوم على حماية الأمن القومي العربي ودعم استقرار الدول الشقيقة، وفي مقدمتها دول الخليج العربي.

وأوضحت أن الدولة المصرية كانت دائمًا في طليعة الدول التي تؤكد أن أمن الخليج العربي يمثل جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، وأن استقرار دول الخليج يعد عنصرًا أساسيًا لاستقرار المنطقة بأكملها، مشيرة إلى أن مصر تتابع عن كثب تداعيات التصعيد الراهن وما قد يحمله من انعكاسات خطيرة على الأمن الإقليمي، الأمر الذي يتطلب تحركًا مسؤولًا من مختلف الأطراف لتجنب اتساع دائرة الصراع.

وأشارت إلى أن العلاقات المصرية الخليجية تقوم على أسس راسخة من التعاون والتضامن التاريخي، وهو ما انعكس في العديد من المواقف المشتركة التي أكدت وحدة المصير بين مصر ودول الخليج، لافتة إلى أن القاهرة تقف اليوم بثبات إلى جانب أشقائها في مواجهة أي تهديدات تمس أمنهم أو تستهدف استقرارهم، في ظل ما تشهده المنطقة من توترات غير مسبوقة.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ، أن مصر تدعم بقوة كل الجهود الرامية إلى الحفاظ على أمن الملاحة في المنطقة وحماية مقدرات الدول العربية، مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب تغليب لغة الحكمة والحوار، والعمل على تهدئة الأوضاع ومنع انزلاق المنطقة إلى صراعات أوسع قد تؤثر على استقرار الشرق الأوسط بأكمله.

وأكدت أن الدور المصري يظل محوريًا في دعم استقرار المنطقة وتعزيز العمل العربي المشترك، حيث تواصل القاهرة جهودها السياسية والدبلوماسية للحفاظ على توازن المنطقة ومنع أي تهديدات قد تمس أمن الدول العربية، خاصة في منطقة الخليج التي تمثل عمقًا استراتيجيًا مهمًا للأمن العربي.

